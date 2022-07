Aminata Sangaré no sigue en el Casademont Zaragoza

Aminata Sangaré no continuará en la disciplina del Casademont Zaragoza. La interior marfileña ha puesto punto y final a su etapa en la capital aragonesa tras dos temporadas y se ha comprometido con el Alcobendas, que disputa la Liga Challenge. Sangaré llegó al Casademont en 2020 con un contrato de cuatro años, pero el pasado mes de febrero sufrió una grave lesión de rodilla y no ha podido volver a jugar con el equipo aragonés.

Según ha informado el club, la jugadora se marcha al no haber aceptado la oferta de renovación de la entidad. "Casademont Zaragoza informa de que la jugadora de Mali Aminata Sangaré no seguirá en la disciplina rojilla el próximo curso 2022-2023 debido a que no ha aceptado la oferta de renovación propuesta por el club. Aminata ha decidido emprender una nueva aventura y camino profesional para el que le deseamos mucha suerte, tanto en el plano personal como en el apartado deportivo. Al mismo tiempo, desde Casademont Zaragoza queremos agradecer su compromiso y trabajo durante estas dos últimas temporadas", señala el Casademont en su web.

Con 18 años entonces, su fichaje fue una apuesta de futuro por la jugadora que ya estaba destacando con el Baloncesto Torrelodones. De hecho, el club aragonés tuvo que abonar una pequeña cantidad para hacerse con sus servicios. En su primer curso, el del estreno del equipo zaragozano en la máxima categoría, disputó 29 jornadas con 3,8 puntos, 3,2 rebotes y 3,3 de valoración en 13 minutos de juego. Hasta su lesión el pasado mes de febrero, el curso 21-22 había disputado 16 encuentros con casi 11 minutos de media, 3,6 puntos, 4,3 rebotes y 4,5 de valoración.

Su trayectoria se cortó de raíz el pasado mes de febrero, al sufrir una lesión en el transcurso del encuentro que enfrentaba a Francia y Mali, disputado en el pabellón Ranko Zeravica de Belgrado, correspondiente a la fase de clasificación del Campeonato del Mundo de Australia 2022. La jugadora de Casademont Zaragoza, mediado el tercer cuarto, sufrió una caída al finalizar un contraataque, dañándose su rodilla izquierda. Sangaré fue operada el 18 de marzo por el doctor Alfredo Rodríguez y su plazo de recuperación se estimó en ocho meses. Desde entonces no ha vuelto a jugar y ahora busca reemprender su camino en la Liga Challenge de la mano del Alcobendas.