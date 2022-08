Marcel Ponitka tiene claro por qué no estará en el próximo Eurobasket. El nuevo jugador del Casademont Zaragoza acusa a su hermano Mateusz de estar detrás de la decisión del seleccionador en una entrevista concedida a TVP Sport "Recibí la información de que el entrenador no tenía ningún problema, pero Mateusz no me acepta en el equipo y no ve ninguna posibilidad de trabajar conmigo en el éxito de la selección", señala el polaco.

"Supongo que el motivo fue la falta de aceptación del capitán, que influye en la plantilla y pone condiciones en este asunto, y no me afecta solo a mí", continúa el jugador, refiriéndose a la disputa entre su hermano Mateusz y el NBA Marcin Gortat. "No me siento culpable por toda esta situación y no entiendo por qué Mateusz me desacredita a toda costa y se interpone en mi carrera. Tengo nada que esconder. Si Mateusz siente que hay algún problema o tiene algún comentario hacia mí, no debería esconderse. Debería sentarse y tener una conversación de hombre a hombre conmigo y no jugar sus juegos conmigo", añade el escolta.

Marcel Ponitka también habla en esta entrevista de su llegada a la Liga Endesa a través del Casademont Zaragoza y de los motivos que le hicieron decidirse por el club aragonés. "Hubo conversaciones con el club. Hablé varias veces con el entrenador Martin Schiller antes de tomar una decisión. También es un gran reto para él ya que será su primera temporada en la liga ACB. Describió su visión para mí, dejó en claro que me vio con la pelota y retrató las cosas que más le importan. Me gustó mucho el concepto del entrenador y cómo quiere integrarme en el equipo. Su persona también me convenció para hacer esta elección", indica el jugador.

Hubo otra persona clave en el sí definitivo de Ponitka, su compatriota Adam Waczynski. "Por supuesto que contacté a "Waca". Me contó muchas cosas interesantes. Le pregunté sobre las cosas más importantes sobre el club y la vida en España, y muchos otros consejos útiles. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y tenemos muy buen contacto. Era comprensible que la llamada a él fuera una de las primeras que hice. Con sus observaciones, ciertamente me ayudó a tomar una decisión. "Waca" habló en superlativos", asegura Ponitka.