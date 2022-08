Frankie Ferrari llega repleto de ambición al Casademont Zaragoza tras su paso en el final de la temporada pasada en el equipo rojillo. El base italoestadounidense afronta su segundo año en el club y se ha mostrado ilusionado por su continuidad en el Casademont y espera una gran temporada. “Ha sido un verano muy intenso disputando la Summer League con Sacramento Kings. Mi intención era esperar a que terminara esta liga de verano y decidir mi futuro. Analicé mis opciones y decidí que este era el sitio correcto”, analiza, poniendo el énfasis en llegar a la Copa del Rey y disputar los 'playoffs'.

El jugador del Casademont ha querido remarcar que pese a falta de completar el equipo en esta pretemporada, se están poniendo en forma para empezar a construir el bloque. “Mi objetivo es estar en forma para empezar a trabajar en el 5 contra 5, a pesar de que falten jugadores clave como Dino”, matiza.

Además, el base ha subrayado que ya conoce al entrenador, Martin Schiller, tras jugar en los Utah Jazz, club afiliado a Salt Lake City Stars en el que entrenó el austriaco durante 3 años. Por tanto, Ferrari sabe lo que le va a pedir el míster en la pista. “Conozco al entrenador, trabajé con él en Utah hace 3 años. Tengo buena sintonía con él y con su juego rápido e intenso y en estas semanas me estoy reencontrando con su estilo”, subraya Ferrari.

No obstante, Ferrari no quiere precipitarse y todavía no cree que esté preparado para hablar de objetivos, pero tiene grandes expectativas en las distintas competiciones. “Es muy pronto todavía para hablar de cuestiones concretas. Tenemos grandes objetivos como jugar la Copa del Rey o entrar en 'playoffs', pero lo más importante, evidentemente, es ganar el mayor número de partidos durante el año. Para que podamos hacer esto debemos trabajar día a día en la pretemporada”, explica.

Finalmente, el base italoamericano no quiso olvidarse de su reencuentro con la afición. Tal es su satisfacción que habla de Zaragoza como un segundo hogar. “Tengo ganas de volver a ver a la afición, Zaragoza es mi segunda casa y quiero ver el pabellón lleno en nuestra presentación dentro de tres semanas frente a Asvel Villeurbanne”, acaba.