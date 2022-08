El nuevo fichaje del Casademont Zaragoza, Howard Sant-Roos ha sido presentado esta mañana en el Príncipe Felipe como nuevo integrante de plantilla. El veterano alero de 31 años llega desde el Panathinaikos, equipo con el cual jugó Europa, y para muchos es el fichaje estrella de la entidad zaragozana. "Pienso jugar mi baloncesto, quiero estar a la altura de todo y seguir jugando. Nadie me está presionando, ni entrenadores, ni jugadores, ni aficionados", valora el cubano que apunta que su juego es polivalente y que jugará donde el técnico, Martin Schiller, le coloque. "Jugaré de lo que sirva. El entrenador sabe perfectamente por qué me cogió cuando vine aquí. Puedo servir de 1,2 y 3 e incluso posiblemente de 4. Aún así, destaco mi buena defensa", matiza.

Sant-Roos ha aprovechado para explicar que su llegada a Zaragoza tiene que ver principalmente porque su mujer quiere regresar a España mientras espera un hijo. "Fue todo muy rápido, pero al final creo que mi decisión ha sido por mi mujer. Ella es de España y quería regresar a casa. Vamos a tener un hijo y todo influye. Zaragoza es la casa que de verdad estamos esperando. Espero ayudar a Zaragoza y que la ciudad me ayude a mí", puntualiza.

Además, Sant-Roos considera que su juego tiene grandes similitudes con lo que pide Schiller en la pista con su característico juego rápido e intensidad. "Creo que me ha llamado por su juego rápido y para la zona defensiva", dice.

Por otro lado, una de las cuestiones que más se oyen por el Príncipe Felipe, es la clara juventud de la plantilla que puede transformarse en inexperiencia. "Puede ser un arma de doble filo y la inexperiencia puede volverse en nuestra contra. Pienso que hay que estar preparado para todo. El entrenador ha contado con este tipo de cosas y sabrá cómo actuar", expresa confiado Sant-Roos.

Sin embargo, al igual que todos los fichajes de este verano del Casademont Zaragoza, el cubano no ha jugado nunca en la ACB. "Nunca he jugado el campeonato como tal, pero si he jugado contra Barcelona, Madrid o Valencia. Sabemos que la ACB es uno de los mejores campeonatos de toda Europa y es muy respetado", indica el alero.

Finalmente, la nueva incorporación quiere conocer cómo es la Marea Roja, afición del Casademont, y ayudarles tanto como él confía en el que le ayuden. "No veo la hora de conocerlos. He oído mucho sobre ellos. Espero estar a la altura y ayudar a Zaragoza. Esperamos hacer muchas cosas buenas juntos", acaba.