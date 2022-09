Una rotación que permite soñar

A falta de Radoncic, con Montenegro en el Eurobasket, Martin Schiller tiene ya a sus órdenes a todos sus hombres. El partido ante el Granada del pasado sábado sirvió para que Rihards Lomazs, Howard Sant-Roos y Borisa Simanic, ya de vuelta tras sus compromisos internaciones, hicieran su debut con la camiseta del Casademont Zaragoza. Por lo tanto, se pudo ver ya una rotación mucho más reconocible del equipo que está construyendo prácticamente desde cero el austriaco. Y, a falta de los aspectos propios por pulir a estas alturas del año, lo que parece evidente es que los aragoneses cuentan para esta temporada con una plantilla con muchos más recursos y en la que hay muchos jugadores para sumar.

No ha sido una ventana de fichajes en la que el club haya apostado por grandes nombres ni por jugadores contrastados, más bien al contrario. La idea de Schiller y de Toni Muedra ha sido clara desde el principio y han apostado por deportistas jóvenes y con una carrera por labrarse. Además, todos ellos cuentan con la característica común de que no tienen experiencia en la ACB. Circunstancia que no preocupa a la dirección técnica ni al entrenador, que considera suficiente las semanas de pretemporada para que los refuerzos logren adaptarse.

Siendo quizá pronto para sacar conclusiones definitivas, lo cierto es que lo que ha mostrado hasta ahora el Casademont, como mínimo, invita a la esperanza. Mucho se ha analizado ya sobre la propuesta táctica del nuevo entrenador, en el que la intensidad en defensiva y, derivada de ella, la posibilidad de correr van a ser las señas de identidad de este equipo. Pero, una vez ya vistas las primeras actuaciones, se puede intuir que los aragoneses van a tener un bloque mucho más compacto que el pasado año y con más variantes. Además, las capacidades de los jugadores parecen complementarias. El año pasado el Casademont vivió, y casi murió, a base de las inspiraciones puntuales de hombres como Mobley primero, Okoye, Bone o Ferrari. Parece que este año el plan es mucho más claro y, sobre todo, bien definido.

Los roles

Y en ese plan, el reparto de tareas cuenta con muchos nombres. Ferrari pondrá la imaginación y el talento y Ponitka la energía y el físico en el puesto de base. Jessup ya ha dado muestras de que puede ser el tirador fiable que puede desatacar muchos partidos, aunque el americano ha demostrado que anota desde cualquier parte de la cancha. Lomazs es otro de los desinados a sumar puntos, ya que viene de promediar 15 por partido. Simanic dejó destellos en su debut y con su envergadura aportará en ambos lados de la cancha. Además, Howard Sant-Roos será el hombre para todo, como él mismo se definió en su presentación, para Martin Schiller.

Todo ellos sumado a lo que se mantiene de la temporada pasada. El nombre de Yusta, al que le ha sentado de maravilla su estancia con la selección española, es el que está sobresaliendo en la preparación. Javi García, Hlinason, Mekowulu y Radoncic completan una rotación en la que la guinda pueden ser las aportaciones puntuales de Mara y Langarita, que siguen sorprendiendo a propios extraños. El jueves ante el Baskonia tendrán los aragoneses una exigente prueba para seguir comprobando la evolución del que pinta a ser el Casademont más coral de los últimos años.