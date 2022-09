El Casademont Zaragoza femenino sigue con sus entrenamientos de pretemporada con el fin de llegar en la mejor dinámica posible al inicio de la Liga Endesa. Actualmente la plantilla se encuentra mermada por algunas bajas como son las ausencias de Merritt Hempe, Leonie Fiebich, Serena-Lynn Geldof y Vega Gimeno. "Las sensaciones son muy buenas, pero no estamos casi ni la mitad del conjunto. Estamos supliendo posiciones, pero vamos conociendo distintas demarcaciones y así saber distintas jugadas", analiza la alero Gracia Alonso, que fichó este verano por el club.

De hecho, Gracia relató que le fue fácil decidir si venir o no a Zaragoza tras le lesión que sufrió al final de la temporada pasada. "Durante el verano estaba concentrada en recuperarme y saber si podría estar al nivel de Liga Femenina Endesa. En ese momento me encontré mejor y surgió la oportunidad porque el Casademont tenía un hueco en mi posición. No me lo esperaba, fue muy ilusionante y no tuve ninguna duda", afirmó la jugadora, que admitió encontrarse muy contenta en líneas generales. "Ves la dinámica, las instalaciones, el staff… son cosas diferentes que ves respecto a otros clubs en los que has estado y quieres apostar por algo superior en tu carrera", valoró.

La bilbaína remarcó las ganas que tiene toda la plantilla de comenzar el 17 de septiembre el primero de los 4 amistosos, por ahora, ante el IDK Euskotren. "Hemos tenido mucho entrenamiento entre nosotras y nos acabamos conociendo y al final creo que es más productivo cuando nos veamos a nosotras en un partido contra un rival con todo lo entrenado", dijo la jugadora que matizó, asimismo, la ilusión que tienen por debutar en competición europea. "Nunca he jugado Eurocup y la verdad es que me ilusiona muchísimo, te refresca mucho a nivel competitivo y más fuera de España. Siendo mi primer año en el club estoy muy motivada", explicó.

Por otro lado, Leonie Feibich es la jugadora que más le ha sorprendido a la alero bilbaína, especialmente por la altura de la alemana que llega hasta los 1.93 metros. "Leonie vendrá cuando termine la Liga australiana. La verdad es que cuando pregunté por ella me dijeron que era muy alta y encima alero. Ella puede ayudar a la plantilla porque es muy versátil. Esto nos vendrá bien de cara a plantear quintetos o sacarle las cosquillas al rival", puntualizó.

Tras Gracia, fue el turno de Davinia Ángel, que se ha incorporado a la entidad por tres años y tiene previsto jugar con el Liga Femenina 2 y compartir entrenamientos y minutos con el equipo absoluto, especialmente en pretemporada debido a la falta de efectivos. "Estoy muy ilusionada de entrenar con el primer equipo. Me cuesta aprenderme las jugadas, pero estamos cambiando de posiciones. Ahora estoy de 5 aunque no juegue normalmente ahí y conforme lleguen el resto de jugadoras iremos cambiando", dijo la alero catalana de 18 años.

Además, la joven jugadora considera que este aprendizaje con el primer equipo le puede servir para progresar y coger confianza en el filial. "Me gusta está dinámica, porque aprendes más. No es lo mismo que estar con los equipos inferiores, aunque aprendes mucho y sobre todo estoy con ganas y mucha confianza para jugar con el equipo de arriba. Espero estar muchos años en Zaragoza", acabó.