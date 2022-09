Justinian Jessup, un desatascador para Schiller

Dentro de las buenas sensaciones que, en líneas generales, está dejando el Casademont Zaragoza en esta pretemporada, un nombre de los recién llegados está sobresaliendo por encima del resto. Justinian Jessup aterrizó en la capital aragonesa con la misión de ser uno de los jugadores que cargue sobre sus hombros la responsabilidad anotadora del conjunto aragonés y, de momento, el norteamericano está cumpliendo con las expectativas.

Jessup, de 24 años, llegó a Zaragoza como un jugador con un tremendo potencial pero con la incógnita de no haber jugado nunca en el baloncesto europeo y de llegar de una liga menor como la australiana. El americano, seleccionado en el draft de la NBA por los Golden State Warriors en el año 2020 (aunque nunca llego a debutar con ellos), promedió 13,5 puntos, 3,7 rebotes y 1,5 asistencias en el pasado curso con The Hawks, su último equipo en Australia. Números que, en la faceta anotadora, está superando con creces en los tres partidos de preparación.

No le afectaron los nervios el día de su debut con la camiseta del Casademont y en su primer choque, ante Fuenlabrada, Jessup fue el que más puntos sumó en los aragoneses, con un total de 25 y dejando sobre la mesa una magnífica carta de presentación. En el siguiente duelo, ante Granada, el escolta anotó 14 puntos al sumar menos minutos, pero su nivel de acierto de cara al aro fue considerable. En el choque ante Baskonia del jueves, Jessup volvió a ser el máximo anotador con 18 puntos en la primera derrota del verano, anotando hasta cuatro lanzamientos desde el triple.

El acierto

Además, no está siendo solo la cantidad de puntos, sino la calidad y el momento en el que llegan. Con porcentajes tanto en tiros de dos como de tres en torno al 50% de acierto, el exterior está aportando en los momentos en el que el equipo está más atascado o tiene menos fluidez en el juego. De esta manera, Jessup se presenta como el perfecto desatascador del ataque de los zaragozanos.

Siendo el tiro de larga distancia su principal virtud, el jugador también está dando muestras de poder anotar desde todos los lados de la cancha y está cumpliendo además en tareas defensivas, por lo que Martin Schiller está encantado con las primeras semanas de su tirador, que apunta a ser uno de los líderes del equipo.

Será en el inicio de la competición oficial, cuando las cosas se pongan serias y las defensas suban la intensidad, cuando haya que valorar lo que Jessup es capaz de dar, pero hasta el momento la ilusión en torno a su figura es máxima y su nombre hace crecer la esperanza de la Marea Roja por vivir un gran año.