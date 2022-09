Tras la ajustada derrota ante Baskonia, el protagonista en rueda de prensa este viernes fue Borisa Simanic , en su primera comparecencia como jugador del Casademont Zaragoza. "Estoy muy bien y muy contento de formar parte del equipo. Individualmente tengo que dar todo lo que tengo para ayudar a ser mejor cada día", aseguró el serbio.

Con pocos días de entrenamientos desde que llegó de la concentración con su selección, el jugador está tratando de adaptarse al conjunto aragonés y a su rol en la pista. "Aún no he hablado con el entrenador sobre lo que le pide pero puedo aportar lo que mejor se me da: tirar y abrir el campo", subrayó un Simanic que afronta su primera experiencia en España: "Lo que me han dicho es que se juega muy rápido y muy físico. Hay una carga muy importante en el tiro de tres. Son aspectos en los que destaco y que se me dan bien".

El balcánico habló de sus sensaciones en el duelo ante los vascos. "Fueron buenas, pero fallé tiros abiertos, el equipo también, y hay que mejorar para los siguientes compromisos", aseguró Simanic, que ya piensa en el rival de mañana, Valencia Basket, en el próximo encuentro de preparación: "Es un equipo conocido por jugar duro, tienen muchos jugadores con amenaza exterior y tendremos que dar todo para ganar".