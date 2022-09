El alero Dino Randoncic llega del EuroBasket con muchas ganas de que el balón empiece a botar en el Príncipe Felipe. De hecho, esta mañana ha comparecido junto al ala-pívot, Christian Mekowulu, en un acto previo a la presentación del Casademont Zaragoza ante su afición este sábado a las 20.00 horas en el Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza en el Príncipe Felipe. El rival será el LDLC Asvel Villeurbanne francés, equipo que compite en la Euroliga. "No llego cansado, vengo con muchas ganas de integrarme y comenzar. En el Europeo cumplimos nuestro objetivo. Repetimos el mejor segundo resultado para nuestro país. Estoy con ganas de integrarme y trabajar para estar preparado el sábado", subraya.

Además, el alero considera que el equipo ha mejorado defensivamente con la llegada del técnico Martin Schiller. “El entrenador me ha integrado lo más rápido posible. He visto cosas en el estilo de juego defensivo que me han gustado mucho, creo que vamos a ser un equipo duro. En ataque tenemos mucho talento ofensivo con la llegada de los nuevos y con los que ya estábamos. Creo que hacemos una fusión bastante buena”, analiza Radoncic.

El propio jugador ha insistido en animar a la afición, destacando que este partido es por y para ellos. "Quiero animar a toda la Marea Roja a que venga a apoyarnos. Los jugadores han trabajado mucho este último mes y nos merecemos una buena presentación delante de nuestra afición. Creo que el rival es bueno, ya que juega Euroliga. Estoy seguro de que el encuentro les molará", analiza Randoncic.

Por otro lado, el internacional montenegrino ha destacado la buena mezcla que ha realizado Schiller, al que considera ambicioso en cuanto a objetivos. "Tenemos algunos jugadores del año pasado, pero han habido muchos cambios en el equipo. El técnico que ha venido tiene objetivos altos. Quiero acabar mejor que el año pasado porque esta ciudad y este club se merece estar mucho más alto", matiza el alero, muy orgulloso de seguir por segundo año en el club zaragozano. “La confianza del club y la directiva ha sido enorme. Quiero seguir como el año pasado, demostrar toda mi rasmia y mis ganas. Hay cosas que no son cuestionables como es la entrega en el día a día”, acaba.