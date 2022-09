Martin Schiller ya tiene a su equipo listo para demostrar delante de su afición de lo que es capaz, con objetivos todavía no definidos, pero con una notoria mejoría en defensa. El técnico austriaco del Casademont ha destacado este jueves en rueda de prensa que ve mejor a sus hombres a la hora de resguardar su canasta, y que ha mitigado las inseguridades detectadas al comienzo de la pretemporada.

"Confío y espero que la mejoría en defensa exista. Considero que un buen baloncesto empieza desde una buena defensa. La pretemporada ha servido para construir esa cultura defensiva que nos ayude a jugar y a ser sólidos. Tenemos jugadores con habilidad y presencia defensiva y creo que el grupo muestra un deseo por defender", matiza el entrenador.

De hecho, la prueba de este sábado ante el Asvel Villeurbanne francés, conjunto que compite en la Euroliga, servirá para medir la puesta a punto del Casademont, que jugará contra un rival poderoso. Además, lo hará delante de la afición, que asistirá al Príncipe Felipe a las 20.00 horas. "A nivel competitivo es una buena oportunidad el poder jugar ante una plantilla muy destacada y de alto nivel como el Asvel. Es también una buena ocasión para competir delante de nuestra gente. Hemos tenido varios encuentros a lo largo de la pretemporada en Zaragoza, pero no junto a los hinchas, por lo que es un valor añadido tenerlos con nosotros. El equipo está preparado, pero veremos qué depara el partido", insiste.

Por otro lado, Schiller afirma que los objetivos todavía no han sido definidos, a pesar de que el alero montenegrino, Dino Radoncic, explicara el pasado miércoles que quieren acabar la temporada con mayor seguridad y sin apurar tanto la permanencia como el ejercicio anterior. El austriaco ha destacado que al no estar toda la plantilla, no han podido tener una reunión en la que se fijen las metas de este año. "Dino lleva dos entrenamientos con nosotros. Estos objetivos los definiremos como grupo. Estamos pendientes de hacerlo y tendremos una reunión interna. Sabremos más sobre esto la próxima semana. He tenido que posponer estos coloquios porque varios integrantes se han incorporado estos últimos días por situaciones de la pretemporada. Es muy importante que los definamos, pero de forma grupal, ya que no vale la palabrería de fuera, es algo interno y una vez estén decididos iremos a por ellos", explica.

Además Schiller ve a los suyos con una dinámica positiva y cuenta con todos los efectivos disponibles. "Todo está bien hasta ahora gracias al trabajo de los chicos durante la semana. No hemos tenido ningún imprevisto en temas de salud. La pretemporada va de acoplar poco a poco a los jugadores y conseguir que estén en forma para que alcancen el siguiente nivel en el aspecto atlético", relató el técnico que afirma encontrarse muy a gusto en Zaragoza, tanto por sus costumbres como por su gente. "La adaptación ha resultado fácil. Es un país muy agradable, por la calidad de vida, el tiempo, la comida o la propia gente. También me ha ayudado venir tres semanas antes del inicio de la pretemporada, para quemar etapas de este proceso", subraya.

Finalmente, el técnico quiere animar a toda la Marea Roja a que venga al partido. "Tener nuestra afición es especial y así lo ha demostrado. Tengo muchas ganas de conectar con ellos el sábado. Un buen síntoma ha sido que la gente haya venido a vernos en pretemporada en los distintos pueblos y ciudades", acaba.