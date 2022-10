El año de la reválida para el Casademont Zaragoza femenino

El Casademont Zaragoza empieza este miércoles su tercera temporada en la Liga Femenina Endesa con el listón muy alto y ganas de reválida. Después de su exitosa campaña pasada, el conjunto de Carlos Cantero tiene ante sí el reto de mantener el nivel en casa al tiempo que se estrena en Europa. Pero eso no ocurrirá hasta el 26 de septiembre. Recibe al Maquinaria Durán Ensino (20.00 horas) en la primera jornada de Liga.

Será el reencuentro del Casademont con su público en partido oficial más de cinco meses después del último, el de playoff frente al Cadí. El curso pasado logró enganchar a un buen número de aficionados con su juego, su garra y sus resultados. Mantener ese espíritu de equipo luchador y competitivo para seguir haciendo crecer esa masa social será otro de los retos del equipo esta nueva campaña.

El equipo aragonés no tendrá fácil repetir el curso pasado. Se clasificó para la Copa de la Reina y para el playoff gracias a un meritorio quinto puesto en la Liga regular, posición que, además, le dio el premio de la Eurocup. Para intentarlo, el Casademont ha mantenido a su columna vertebral con Vega Gimeno, Lara González y Merrit Hempe, además del mismo cuerpo técnico con Carlos Cantero a la cabeza.

No pudo retener a jugadoras de calidad como Delaere o Cruz, pero se ha reforzado con internacionales como Leonie Fiebich y Serena-Lynn Geldof, experimentadas como Imani Tate y Laura Zelnyte y nacionales como Carmen Grande, Mariona Ortiz, Helena Oma, Gracia Alonso y Davinia Ángel. La adaptación de tanta cara nueva puede ser uno de los hándicaps del equipo en este inicio de Liga, aunque en la pretemporada ha demostrado ir de menos a más.

«Es cierto que he notado que esta pretemporada con respecto al año pasado esa adaptación no es tan rápida, ya sea por la llegada escalonada de las jugadoras, el punto físico de las jugadoras, jugadoras que son muy diferentes a nivel técnico y táctico con respecto a las de la temporada pasada... Sí que son unas chicas muy buenas a nivel de vestuario, que van a poner de su parte para hacer buen bloque, que conocen la Liga, que tienen ese espíritu de lucha que nos caracterizaba el año pasado. Las comparaciones no existen salvo en estas cuestiones de filosofía e identidad que sí somos iguales. Tenemos otro juego, otras virtudes, otras debilidades, un equipo diferente que la verdad es bonito de entrenar», señala Cantero.

El técnico no quiere comparaciones con el año pasado. «Nosotros no nos lo planteamos, realmente. Disfrutamos lo que hicimos el año pasado y ahora estamos en la posición de salida y el que quiera comparar es algo más de conversación de aficionado que de conversación entrenador jugadoras. Nosotros tenemos más prioridades como es el trabajo diario, cómo nos estamos acoplando, estudiar al rival, a nosotras mismas, eso está por encima de compararnos. Para nosotros es una temporada totalmente nueva».

Enfrente tendrá al Maquinaria Durán Ensino de Lugo que afronta su quinta temporada consecutiva en la máxima categoría. El conjunto gallego llega muy renovado, con solo dos jugadoras de la temporada pasada, Laura Aliaga y Alba Prieto, nuevo técnico, Antón Pernas, y ocho fichajes.