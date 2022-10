El técnico del Casademont Zaragoza, Martin Schiller, ha reconocido que cuando tuvieron la posibilidad de meterse en el partido contra el Gran Canaria cometieron "faltas tontas e innecesarias" y acabaron el partido de forma que no le gustó "nada": "Parecíamos una guardería”.

"Ante todo, felicito al Gran Canaria por la victoria y por el buen partido realizado. Han jugado muy bien. Este es un rival que está haciendo muy buen baloncesto y que mereció incluso ganar el partido de Málaga la pasada jornada", ha apuntado el entrenador austríaco.

Con respecto a su equipo, ha dicho que empezaron "bien el encuentro en ataque y en defensa y, aunque el rival reaccionó, cuando estábamos aún ahí con 10-11 puntos de distancia, hemos cometido muchas faltas tontas e inaceptables. Faltas técnicas innecesarias que nos han lastrado. El final de mi equipo no me ha gustado nada".

Preguntado por el arranque liguero de su equipo, con tres derrotas en los primeros tres encuentros de la ACB, Schiller se mostró lacónico: "Por supuesto que me preocupa, es mi trabajo. ¿Cómo no me va a preocupar?".