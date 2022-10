Martin Schiller dirigirá al Casademont Zaragoza frente al Baskonia

El inicio de temporada del Casademont Zaragoza está siendo más que decepcionante pero no se avecinan cambios de manera inmediata en la plantilla ni en el banquillo. Martin Schiller tendrá una nueva oportunidad de trabajar esta semana con sus jugadores y buscar la sorpresa el domingo frente al Baskonia (20.00 horas) en la cuarta jornada de la Liga Endesa. Hasta ahora el conjunto aragonés no solo ha perdido sus tres primeros partidos sino que ha estado muy lejos de poder ganarlos.

Las sensaciones que desprende el Casademont son más que preocupantes, con problemas de nuevo en los puestos clave de cualquier equipo de baloncesto, el uno y el cinco. El técnico parece no confiar demasiado en ninguno de sus tres bases y utiliza a Sant-Roos como director de juego, mientras Hlinason sigue sin encontrar su sitio. Schiller no ha recibido un ultimátum por parte del club pero sí sabe que debe de cambiar la forma de trabajar y de afrontar los partidos porque lo hecho hasta ahora no es suficiente.

El técnico austriaco no logra sacar rendimiento de una plantilla que también está dejando muchas dudas y en la que empiezan a verse signos de desconexión o desconfianza en lo que se está haciendo, como pudo verse en el último partido ante el Gran Canaria. El propio Schiller criticó la actitud de sus jugadores tras el partido diciendo que el final no le había gustado nada y que parecía "una guardería". El técnico estuvo mucho más activo y nervioso de lo habitual durante el partido.

La preocupación se ha instalado en el seno del club, aunque el hecho de que la Liga acabe de comenzar y el equipo lleve apenas diez días compitiendo rebaja la urgencia a la hora de tomar medidas más drásticas. Schiller tendrá una nueva oportunidad este domingo frente al Baskonia para ver si el equipo ofrece un mejor rendimiento y después asoma como frontera el duelo contra el Fuenlabrada, otro equipo que ha empezado con muy mal pie la temporada.