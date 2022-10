El Casademont Zaragoza no ha arrancado con buen pie en este ejercicio. Tres de tres derrotas acreditan este mal comienzo y la sensación de inferioridad durante los encuentros preocupa y mucho tanto a jugadores como aficionados. Santi Yusta, alero del equipo y una de las voces mas autorizadas dentro del vestuario, considera que el estado anímico del equipo no ha decaído en exceso, pese al mal arranque. “No hemos empezado con buen pie como todos queríamos. Estamos trabajando bien. Tenemos un equipo y un entrenador totalmente nuevos y con diferentes dinámicas. Pido paciencia, los resultados van a llegar”, analiza el madrileño.

Respecto a las declaraciones de Schiller tras el encuentro contra el Gran Canaria, en las que el técnico comentaba que el equipo no le gustaba y que “parecía una guardería”, Yusta explica que “al final tiene razón. Pasa en todos los deportes, cuando ves que has perdido, te dejas llevar. No podemos hacer eso, está mal, es una tendencia que les pasa a todos, vamos a intentar no hacerlo más, pero toca seguir e ir a por el próximo partido”, matiza Yusta.

Y es que el próximo encuentro ante el Baskonia se antoja clave para el club zaragozano. No obstante, no será un encuentro fácil, pues el rival es un equipo de Euroliga. Aún así, el conjunto vasco ha tenido un inicio poco esperado en el que ha cosechado un triunfo y dos derrotas en la ACB. “Es un rival duro. Jugamos en casa con la afición. El año pasado ya les ganamos así que tenemos que hacer lo mismo en este año. Tenemos que estar concentrados y jugar con la afición, que es un punto a favor”, señala el alero.

Sin embargo, la reconstrucción y el volver a la senda de la victoria para el objetivo más prioritario del Casademont, que afronta su primera crisis de la temporada. “Tenemos que seguir como estamos. Estamos trabajando bien. En Gran Canaria en cierto punto hicimos buen partido en la primera mitad. En la segunda nos fuimos más abajo. Ya se ven varias cosas y estamos más unidos”, valora el jugador.

Por otro lado, Yusta no cree que el agónico final vivido en la temporada pasada haya repercutido en el estado anímico del equipo. “Eso le pasa un poco más a la afición que a nosotros. Es cierto que el año pasado fue malo y la afición tiene un poco la mochila del ejercicio anterior. Tienen que quitarse la mochila que tienen detrás, estar con nosotros y apoyarnos”, puntualiza Yusta.

Finalmente, Yusta valora estar recibiendo cada vez mayor protagonismo. “Me están saliendo las cosas. Al final es cosas de equipo. Se está viendo que sino estamos juntos no vamos a ganar”, acaba.