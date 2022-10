El Casademont Zaragoza visita este sábado al Spar Gran Canaria a las 20.00 horas (19.00 horas insular) en un encuentro que podría significar para las de Carlos Cantero sumar su segunda victoria de la temporada tras perder el pasado miércoles ante Valencia BC (63-58). El técnico considera que el choque de esta tercera jornada será muy igualado, pues la puntería y el juego exterior del rival es un factor muy a tener en cuenta. “Están demostrando que está compitiendo los partidos ganándolos con jugadoras que anotan desde fuera y pelean el rebote. Tenemos que jugar a ese nivel físico, competirlo y hacer un buen baloncesto”, analiza Cantero.

Asimismo, el club lleva dos encuentros como visitante en cuatro días. Esto quizá pudiera afectar a la forma física de las jugadoras. “Jugamos fuera el miércoles y este sábado nos toca fuera también, además con el viaje en avión que ello implica. De todas formas, ya he planeado la semana para aguantar eso. Tienes que contar con que vienes de jugar contra Valencia, has peleado y has hecho un gasto físico importante”, explica el técnico.

No obstante, el entrenador conoce las virtudes del Gran Canaria con Sita Kone como principal amenaza. “Tienen un buen juego interior con Adji Fall y con Kone, que es bastante física y asegura muchos rebotes”, detalla Cantero.

Por lo que, para Cantero, las claves están en tener una semana tranquila para llegar a Gran Canaria en la mejor forma. “El partido será competido, la idea es que salga como lo tienes planeado, recuperar jugadoras, entrenar el viernes y tener un viaje lo más tranquilo posible para jugar en las mejores condiciones posibles el sábado”, acaba.

En este sentido, el Casademont busca el triunfo ante un equipo que viene en condiciones similares. El Gran Canaria ha logrado una victoria y una derrota en estas dos primeras jornadas. De hecho, el equipo canario quedó noveno en la pasada Liga Femenina Endesa, cuatro puestos menos que el club zaragozano, que finalizó quinto y disputó el playoff.