El Casademont Zaragoza tiene que remar, y mucho, para conseguir superar la primera crisis de la temporada en la que el equipo no levanta cabeza tras tres derrotas seguidas. El próximo partido ante Baskonia (domingo, 20.00 horas) en el Príncipe Felipe se antoja clave para Schiller y sus jugadores que ansían el primer triunfo del año. "La semana ha ido bastante bien. Hemos limpiado algunos errores. Hemos descansado el miércoles, pero aún estamos en plena preparación porque todavía quedan entrenamientos para el domingo", analiza el técnico.

Pese a la mala racha, el técnico no está preocupado y considera que sus jugadores se encuentran en un proceso de mejoría "No estoy preocupado con que el equipo se pueda venir abajo. Están en un proceso de trabajo y de mejora. Son muy jóvenes y su trabajo duro es un indicativo de que no se van a venir abajo", subraya el míster.

"No es fácil igualmente, tenemos que recuperar el ritmo. Al fin y al cabo las derrotas pesan y te las tienes que poner en la mochila. Nosotros nos mantenemos con nuestros objetivos de construcción y en este sentido no estoy preocupado. De hecho, contra el Gran Canaria fue nuestro mejor partido en el ataque a media pista, que es en lo que nos estamos centrando ahora. Es el momento de seguir y no creo en otra cosa que no sea en mejorar día a día», señala con contundencia Schiller.

Además, el técnico sabe de la dificultad del duelo ante el Baskonia, equipo que disputa este ejercicio la Euroliga y que se alza como uno de los favoritos a conquistar la ACB. "Buena parte del partido pasa por contestar los tiros del rival y neutralizar la amenaza exterior de un equipo como Baskonia, pues se encuentra entre los tres mejores tanto en triple intentado como en porcentaje del mismo. Hay que tener cuidado con las estadísticas en un volumen tan pequeño pero, por tanto, las claves pasan por limitar estos tiros y contestarlos", explica el austriaco.

La falta de acierto

Uno de los factores que más preocupa al austriaco es la falta de acierto. El técnico es partidario de apostar porque los jugadores sigan tirando, pues afirma que tienen calidad para anotar más puntos. "Creo que tenemos jugadores que pueden tirar y que tienen amenaza exterior. Pueden hacerlo mucho mejor que hasta ahora tanto en triples como en libres. Hay que recordarles lo buenos que son. Hemos estado mirando números e históricamente los jugadores han demostrado que son capaces que pueden tener un rendimiento mejor", matiza.

De todas formas, el técnico no considera que su equipo se haya venido a bajo con estas primeras derrotas. "Espero que no. Mi trabajo es que estas derrotas no influyan en el estado anímico. No creo en otra cosa que no sea analizar y seguir empujando para que esto siga adelante. Con Gran Canaria fuimos conscientes de la importancia de empezar bien el encuentro. De hecho, estábamos contentos con el inicio, pero con esto no es suficiente para la ACB. Estoy contento, pero no satisfecho", puntualiza.

El encuentro ante el Baskonia no será sencillo, pero Schiller sabe que este tipo de crisis son más fáciles remontarlas en casa. "Estas situaciones son más fáciles de revertirlas en casa y estoy contento de volver a casa", acaba.