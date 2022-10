Es la cuarta jornada de la Liga Endesa pero el Casademont Zaragoza ya tiene que demostrar cosas para no tener que tomar medidas más pronto que tarde. Es la primera pelota de partido de la temporada para el conjunto aragonés y su técnico, que llega ya tocado después de tres derrotas muy feas en las que su equipo ha estado muy lejos de competir. Ante el Baskonia este domingo (20.00 horas) se le exige otra cara, algo diferente a lo mostrado hasta ahora.

El Casademont anda ya metido en los mismos líos que la temporada pasada y jugadores y cuerpo técnico deben demostrar que pueden hacerlo mucho mejor que hasta ahora o el club tendrá que buscar las soluciones fuera. No parece el mejor día para buscar la victoria la visita de un Euroliga como el Baskonia, pero a Schiller se le juzgará hoy no solo por el resultado sino, sobre todo, por la consistencia y competitividad que muestre su equipo.

El austriaco afronta ahora dos partidos en casa, frente al Baskonia y al Fuenlabrada, que van a marcar su futuro en la entidad. Ante el Murcia ya escuchó las primeras protestas de la grada por el juego del equipo, cansada tras dos malas temporadas del equipo. Aunque la preocupación ya está instalada de nuevo en el club aragonés, la búsqueda de soluciones se ha hecho, de momento, de manera interna. Schiller ha tenido la oportunidad de seguir trabajando con el equipo buscando una mejora en el rendimiento de sus jugadores, pero necesita resultados.

El rival

El técnico no tiene un ultimátum encima de la mesa, pero está claro que estos dos partidos en casa van a ser decisivos. Si la situación no mejora el club tendrá que decidir qué corrige primero, si las lagunas que muestra la plantilla o la falta de soluciones que no llegan desde el banquillo. La tranquilidad pasa por que el equipo aragonés sea capaz de plantar batalla, mostrar una imagen definida y tener claro lo que quiere hacer en la pista. Y, a partir de ahí, por ganar partidos cuanto antes.

El Baskonia llega sin Steven Enoch, que sufre una lesión en la sindesmosis anterior de su tobillo izquierdo y será baja «unas semanas». El cuadro vasco se queda así sin uno de sus pívots, todo un alivio para el juego interior del Casademont. El equipo de Joan Peñarroya ha comenzado la Liga Endesa con una victoria, en la primera jornada ante el Unicaja, y dos derrotas, la última en casa ante el Tenerife. En la Euroliga se estrenó con triunfo en casa del Valencia y el viernes tumbó al Partizan de Belgrado en la prórroga (103-96) con una exhibición de Markus Howard.

El club vitoriano dio un giro en verano en busca de volver a pelear por los títulos. Para eso confió en Joan Peñarroya y reforzó al equipo con cinco jugadores, el base Markus Howard, el escolta Dario Thompson, el alero Dani Díez, el ala-pívot Daulton Hommes y el pívot Maik Kotsar. Thompson está siendo el jugador más solvente en este inicio de Liga con 15,7 puntos por jornada, mientras que Costello es el mejor reboteador con 4,3 capturas por jornada. El Baskonia es el cuarto equipo que más puntos anota (85,33), mientras que el Casademont es el segundo que menos con 69,7 de media. Los azulgranas son los que más triples anotan (12) con un porcentaje superior al 40%, mientras son los más certeros en tiros de dos con un 60,42% y desde el tiro libre con un 88,89%.

Muy lejos de un Casademont que solo anota un 27,9% de los tiros de tres que intenta, un 39,3% de los tiros de dos y un 57,5% en tiros libres. Números muy pobres que explican por qué el equipo ha perdido sus tres partidos y que se explican con el pobre juego mostrado hasta ahora, sobre todo en la parcela ofensiva. Tiene mucho que cambiar y mejorar el Casademont Zaragoza, consciente de que lo hecho hasta ahora no le da para competir en la Liga Endesa. Este domingo el equipo y su técnico tienen la primera pelota de partido de la temporada, y eso que no ha hecho más que empezar. Más allá del resultado, se trata de que el equipo rebaje el tono de alarma que ya se ha instalado en la entidad después de las tres primeras jornadas, de enderezar un rumbo que se ha vuelto a torcer a las primeras de cambio.