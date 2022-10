El Casademont Zaragoza despide a Martin Schiller y dimite Toni Muedra

Crisis sin precedentes en el Casademont Zaragoza. El club acaba de despedir a su entrenador, Martin Schiller, después de cuatro derrotas en las cuatro primeras jornadas de Liga Endesa, lo que suponía igualar el peor inicio de la historia del club en la máxima categoría, y su director deportivo, Toni Muedra, ha presentado la dimisión. Aleix Durán, el ayudante que llegó con Jaume Ponsarnau la temporada pasada, toma las riendas de la plantilla de manera provisional. El equipo aragonés tiene este sábado un partido crucial frente al Fuenlabrada en casa (20.45 horas). Porfirio Fisac es el principal candidato a ocupar de nuevo el banquillo aragonés.

📯 OFICIAL | Martin Schiller deja de ser el entrenador de #CasademontZaragoza



El club quiere agradecer la profesionalidad y dedicación del técnico desde su llegada a nuestra entidad — Casademont Zaragoza (@CasademontZGZ) 18 de octubre de 2022

El director deportivo, que llegó a la entidad el pasado mes de febrero, presentó su dimisión ayer al Consejo de Administración del club que, en una reunión extraordinaria, aceptó su renuncia. El valenciano ofrecerá este miércoles una rueda de prensa a las 12.00 horas. "Desde Casademont Zaragoza queremos agradecer su implicación, profesionalidad y honestidad, al tiempo que le deseamos la mayor de las suertes tanto a nivel personal como profesional", señala el club en su comunicado.

Martin Schiller se convierte así en el entrenador más breve en la historia del club en la ACB con solo cuatro partidos oficiales al frente del equipo. Es también la destitución más temprana en la trayectoria del Basket Zaragoza. Joaquín Ruiz Lorente aguantó siete jornadas y Diego Ocampo, ocho. En la LEB Oro, Ranko Zeravica dirigió al equipo tan solo tres partidos en la temporada 2008-09.

También Toni Muedra es el director deportivo con un paso más breve por las oficinas de la calle Zurita con solo nueve meses en el cargo. El valenciano asumió el cargo para sustituir a Pep Cargol en un momento delicado en el que tuvo que decidir un cambio de entrenador, Sakota por Ponsarnau, y fichar a varios jugadores, Kilpatrick, Ferrari y Mekowulu, y el equipo salvó la categoría en la última jornada.

Este verano tuvo plena libertad para diseñar la plantilla y la llegada de Martin Schiller fue una apuesta personal suya después de que no hubiera consenso con otros nombres. Junto al austriaco confeccionó un equipo lleno de apuestas y jugadores debutantes en la competición española que no ha dado el nivel en las primeras jornadas de la competición. Sus fichajes no han resultado y el entrenador no ha encontrado el camino, dando como resultado un equipo caótico y perdedor.