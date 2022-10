Merritt Hempe paga su cláusula y se marcha del Casademont Zaragoza

Contratiempo importante para el Casademont Zaragoza de la Liga Femenina Endesa. Carlos Cantero pierde a uno de los puntales de su equipo, la pívot Merritt Hempe, que ha ejercido la cláusula unilateral que le permitía rescindir su contrato con la entidad para marcharse a un equipo de Euroliga, el USK Praga, depositando la cantidad estipulada a tal efecto. «Marea Roja, quiero agradecer personalmente todo el cariño y apoyo que he recibido. Zaragoza es mi segunda casa y siempre estará en mi corazón, me entristece despedirme, pero estoy muy agradecida por el tiempo que he pasado aquí. ¡Hasta siempre!», se despidió la pívot.

A una semana para el estreno europeo del Casademont Zaragoza, el club ya trabaja en la incorporación de un nuevo fichaje en sustitución de Hempe. La entidad destaca la revalorización de la jugadora en apenas año y medio en el equipo aragonés, lo que ha suscitado el interés de uno de los grandes aspirantes al título continental, y desea suerte a la jugadora. «Agradecemos a Merritt su profesionalidad en todo este tiempo con nosotros y le deseamos la mejor de las suertes en esta andadura que ahora comienza», señaló el club en su comunicado. Merritt Hempe vivió su primera experiencia en Zaragoza de la mano del Stadium Casablanca hace tres temporadas. Después jugó en el Ensino junto a Vega Gimeno y Carlos Cantero y, cuando el técnico tomó las riendas del Casademont, logró convencerla para regresar a la capital aragonesa. El curso pasado fue uno de los pilares en los que se asentó el éxito del Casademont Zaragoza, que jugó la Copa de la Reina y el playoff. En verano, la entidad aragonesa consiguió su renovación y asegurarse así un seguro de rendimiento en el juego interior. En las tres jornadas disputadas ha promediado 14,7 puntos, 1,7 rebotes y 9,7 de valoración. El curso pasado medió 13,3 puntos, 5,2 rebotes y 13,8 de valoración. Su salida es un revés deportivo para el equipo en una temporada con importantes retos por delante. El Casademont ha comenzado la Liga con dos victorias y una derrota en Valencia, en una semana disputará su primer partido europeo y del 30 de marzo al 2 de abril será el equipo anfitrión en la Copa de la Reina. Todo eso será ya sin Merritt Hempe.