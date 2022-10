El Casademont Zaragoza despidió ayer al que era su entrenador, Martin Schiller y, además, Toni Muedra dimitió como director deportivo, cargo que ocupaba desde febrero de este año. El exdirigente ha comparecido este miércoles y ha declarado que su dimisión viene dada por distintos motivos, entre ellos la destitución del técnico austriaco, la cual considera el factor determinante para comprender que no ha desarrollado bien su trabajo en la entidad. “Haciendo una reflexión personal, cuando el club se vio obligado a tomar una decisión de este tipo uno se replantea qué se ha hecho algo mal, pues al final soy el responsable de todas las decisiones deportivas que se han tomado. Tanto de entrenador como de jugadores. El presidente nunca ha intervenido para decirme que hiciera otra cosa”, explica Muedra.

Además, Muedra matizó que “cuando el club se ve obligado a destituir al entrenador tan pronto es que he hecho algo mal. A partir de ahí hablo con el presidente y tenemos diferencias en el timmig. Hay un debate con Reynaldo en el que expongo que el club tiene unas necesidades muy a corto plazo. Lo más importante es recuperar la tranquilidad y eso se hace sacando partidos. Yo quizá tengo una mentalidad más a medio largo plazo, que creo que es incompatible con la manera que vemos las cosas”, incide Muedra.

Y es que el exdirector deportivo quería que el técnico austriaco hubiera continuado un poco más. “Dentro de todo eso le planteé al presidente hacerlo en otro momento, aunque yo tomara la determinación de irme, pero más adelante. En resumen, la decisión era que Martin no debía continuar. De hecho, pedí mi salida porque el equipo necesita ganar partidos y tiene que haber una reacción. Si hubiera dependido solo de mí despedir a Martin, hoy no se habría ido, quizá dentro de una semana sí, pero esta semana creo que aún teníamos margen”, aclara.

Asimismo, el exdirectivo de Casademont ha admitido que tendrían que haber hecho cambios en la composición de la plantilla. “Sí que creo que deberíamos haber hecho algo distinto en lo que es la estructura del equipo. Podría haber quedado más solido y compacto. A veces uno hace lo que puede y no lo que quiere. Eso no quita que yo pensaba que al menos podríamos sobrevivir, pues ahora es muy habitual en baloncesto empezar con una plantilla y luego si puedes mejorarla, ya que en verano no puedes hacer todo lo que quieres”, subraya.

No obstante, Muedra ya mira en el porvenir del Casademont y sigue confiando en la calidad del equipo, que ahora verá desde fuera. “Creo que el partido de Obradoiro le penalizó mucho al grupo en lo anímico y creo que hay equipo para al menos estabilizarse en lo que es el inicio de temporada. No sé si el nuevo entrenador querrá hacer un nuevo ajuste. A lo mejor habría hecho algo distinto viendo ahora cómo estamos jugando, pero si te soy sincero, estaba muy convencido junto a Martin de que la plantilla como está ahora da para funcionar a un buen nivel”, matiza.

En otro orden, detalló “que nadie quiere echar a un técnico” a las cuatro jornadas de Liga. Además, opina que la mochila del mal final vivido la temporada pasada, ha sido una mochila que ha cargado el club hasta el día de hoy. “Creo que el club arrastra una situación de mucha presión en cuanto a resultados. Esto es justificado porque se pasó muy mal el año pasado, nos salvamos en una situación agónica y hemos sufrido mucho. Ese lastre lo llevas en el inicio de esta temporada. El club piensa que se necesita un cambio. Yo no estoy de acuerdo en el timming, pero sí en el fondo. Ahora el tiempo dirá. Deseo que el cambio sea para bien”, finaliza.