Porfirio Fisac tiene un duro trabajo por delante. El técnico segoviano quiere devolver la ilusión y los resultados a un Casademont Zaragoza que acumula cuatro derrotas seguidas. Este viernes, el entrenador ha realizado su primera comparecencia con vistas al encuentro de este sábado (20.45 horas) ante el Fuenlabrada en el Príncipe Felipe. El técnico ha destacado que hay dos aspectos que faltan actualmente en el equipo. “Tenemos que progresar en la confianza en nosotros mismos y en el conocimiento del juego. Creo que tengo la suficiente experiencia para ello, pero sobre todo las ganas. Estoy deseando competir y hacer que los jugadores se sientan felices en la cancha”, analiza el técnico.

Y es que el segoviano se da un margen de dos o tres semanas para tener la plantilla a su máximo nivel. “Voy a estar en el banquillo ayudando. Ellos conocen los sistemas y en un día no podemos cambiar todo. Ahora mismo quiero convencerles de que son buenos, de que han llegado al club por sus condiciones y de que tienen que creer en ellos mismos”, explica el técnico

No obstante, el mister sabe la responsabilidad que tiene y conoce de sobras el equipo, pues se ha enfrentando contra varios de ellos a lo largo de su carrera y cree que el aspecto anímico es lo más importante ahora mismo. “Es un reto importante, porque a lo largo de mi carrera apenas he vivido circunstancias como la actual, en la que me incorporaba a un equipo con la temporada ya empezada y con la plantilla ya hecha. He visto todos los partidos de ACB. A los que son exequipos tuyos siempre tienes ese arraigo de verlos un poco más. A los jugadores los conocía de enfrentarme en Europa o con selecciones. Lo que no conocía eran las personas. En el baloncesto exigimos al profesional, pero de lo que realmente sacamos rendimiento es de las personas. Estoy intentando con los entrenadores ayudantes sacar el máximo rendimiento”, matiza Fisac.

Al igual que conoce a sus jugadores, también conoce al rival, el Fuenlabrada de quién destaca su capacidad competitiva y ciertos jugadores clave. “Tienen jugadores que se han liberado y han sacado su experiencia. Tienen dos bases, Hannah y Novak y una batería de interiores y exteriores muy compensada. Es un rival complicado, Senglin está jugando a un gran nivel. Se han quitado el miedo a perder, que es lo que te lleva a la derrota”, dijo el técnico que apuntó que “ese miedo nos lo tenemos que quitar nosotros de encima”.

Por otro lado, el técnico afirma que tanto el club como él tienen una filosofía clara que quiere desarrollar, pero sabe que lo principal en este momento es salvar los muebles. “Tanto el club como yo comulgamos en una filosofía donde es importante nuestra afición, nuestra cantera y competir y estar lo mas arriba posible. Volver a conseguir estas tres cosas vuelve a ser mi sueño. Respecto a los jóvenes, no solamente está Aday, también tenemos a Lucas y a Gonzalo. Ahora nos encontramos en una situación deportiva bastante difícil y cuándo estabilicemos esta parcela podremos marcar una filosofía a nivel colectivo”, valora.

Finalmente, el entrenador, que ya conoce de sobras a la afición, pues ya estuvo en el club entre 2018 y 2020, lanza un mensaje claro de cara al encuentro de mañana. “No podemos pedir nada a la grada. La afición quiere pelear y luchar. Hay una palabra que hemos recuperado en el vestuario que es ‘rasmia’. Lo que tengo claro es que me van a ayudar. Ahora no estamos para pedir, sino para dar”, acaba.