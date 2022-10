Fisac: "Hay que pensar en salvarse, yo voy a morir en el intento"

No pudo Porfirio Fisac reestrenarse con el Casademont sumando la que hubiera sido la primera victoria de los aragoneses en la ACB. Y el recién aterrizado no disimuló su decepción. En el duelo de necesitados ante Fuenlabrada, la clave del partido para el segoviano estuvo en la mala actuación de sus pupilos en los últimos tres minutos del duelo.

«No hemos sabido jugar para nada el final del partido. Somos una plantilla joven y hemos pecado de esa inexperiencia. Esa juventud pesa y ha habido un apagón mental. Podíamos haber jugado con las faltas», analizó Fisac. «En la ACB se ganan los encuentros con confianza o con sufrimiento, y hoy no hemos tenido ninguna de esas dos cosas», añadió.

Porfirio se mostró plenamente consciente de que tiene mucho trabajo por delante, en especial en lo psicológico. «Me ha gustado la actitud, son buenos chicos pero tienen que ser más cabroncetes. Hay que ser más aguerridos en todos los sentidos. Necesito cambiar esas cabezas para que no tengan tanto miedo a perder», valoró Fisac. «Nuestra profesión es para disfrutar. Hay que ser valientes y alegres, y hoy no me he divertido con el juego de mi equipo. Además, aparte de ser más fuertes mentalmente, hay que ser mucho más rigurosos en lo táctico», apuntó.

Y es que el segoviano no acabó nada satisfecho con lo que vio en su nuevo equipo. «En ataque usamos mucho el bote y no es bueno. Hay que usar más los bloqueos y los espacios. La táctica no es lo mejor que tenemos y debemos trabajar mucho en ello», manifestó el entrenador. «Voy a cambiar el estilo ofensivo que tiene este equipo y los conceptos defensivos. Voy a ir a saco con esto», añadió.

Ferrari y Mara

Hablando de nombres propios, Fisac no tuvo reparos en hablar de Ferrari. «Ha hecho un buen trabajo en un momento determinado y al final ha llegado justo y no ha estado tan acertado. Le he felicitado, aunque va a tener que trabajar mucho para que cambie mi opinión sobre él», subrayó. Sobre Aday Mara, el técnico aseguró que es «uno de los mejores» de la plantilla, pero que hay que «tener paciencia» con él.

Con un 0-5 para comenzar la ACB, Porfirio no escondió el objetivo. «Hay que pensar en salvarse, yo voy a morir en el intento», afirmó el entrenador de los aragoneses. Para ello, parece necesario reforzar la plantilla, pero el técnico aseguro que primero quiere ver «qué puede sacar» de los que están, aunque no descarta fichajes: «No voy a asumir el rol de director deportivo, pero he hablado con algunos jugadores». Por último, Fisac se mostró agradecido por el cariño y el respeto que le mostró el Príncipe Felipe y reconoció su enfado por no haber podido ofrecer la victoria.