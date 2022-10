Carlos Cantero afronta de forma positiva el encuentro de este miércoles a las 20.30 horas ante el Castors Braine belga. "Empieza un paso nuevo en la planificación. Llegamos con buenos resultados en la Liga Femenina Endesa y tenemos mucha ilusión", analiza el técnico.

El entrenador sabe que su equipo llega en un buen momento y destaca que su racha de tres victorias y una derrota, hacen justicia a lo que el equipo está mostrando en la cancha. "Perdimos por poco contra el Valencia y los otros tres partidos sabíamos que había posibilidades de ganarlos. Así vamos, con más baches de los esperados, pues algunas jugadoras se han lesionado y otras se han ido, pero esto sigue y no para", explica Carlos Cantero.

Respecto a su rival, el Castors Braine, el técnico se mantiene prudente y destaca que su nivel es una incertidumbre para él. "Aún no los he visto jugar contra un rival superior. Puede ser un arma de doble filo, ya que las podemos pillar descansadas o por sorpresa al enfrentarse contra un equipo como el nuestro. Sabemos que es una plantilla que juega alegre y que tira bien de tres", matiza.

Por otro lado, Cantero tiene los pies en el suelo y destaca que en Liga su realidad se basa en seguir trabajando diariamente. "Llevamos cuatro jornadas y sabemos que está no es nuestra clasificación real, aunque cuando juegue Girona veremos cómo estamos, ya que tienen un partido menos. Estamos centrados en no confiarnos, porque luego viene el Jairis. Intentaremos jugar con regularidad y mantener el nivel", incide el técnico del cuadro aragonés.

Asimismo, Cantero quiere ir paso a paso y para él debutar con el Casademont en Europa significa afrontar otro bloque y no tiene tiempo para degustar la competición. "Es un momento bonito, pero estás tan centrado en la planificación que es una semana más. En este nuevo bloque quiero ver hasta donde llegamos. Es cierto que no hay descansos y que ahora con tamos con una plantilla de diez, que igual es algo corta para dos competiciones, pero igualmente me ilusiona muchísimo", acaba.