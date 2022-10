Dino Radoncic es uno de los supervivientes de la plantilla que el año pasado sufrió hasta el último día para lograr la salvación en la ACB, milagro deportivo que se produjo en Murcia con una victoria de gran valor y la ayuda de una canasta de Shermadini en Andorra. Esta campaña, las cosas no han empezado mejor para el Casademont Zaragoza. Incluso peor, con cinco derrotas consecutivas, el peor arranque de la historia del club. El equipo ahora mismo es colista. "Tenemos muchos jugadores que no disfrutan dentro de la cancha, de estar acostumbrados a que las cosas vayan mal. Eso hay que cambiarlo urgentemente porque somos nosotros los que lo tenemos que sacar adelante. En eso estamos", valoró Radoncic en la semana en la que viajarán a Badalona el sábado para jugar frente al Joventut.

La crisis deportiva se ha llevado por delante a un entrenador, Martin Schiller, y a un director deportivo, Toni Muedra. "Es duro que haya estos cambios y tan pronto. No es fácil. Es un trabajo mal hecho entre todos, nada fácil de digerir. Solo nos queda trabajar. No hemos cumplido pero con la llegada de Porfirio Fisac tenemos tiempo y mucho margen", aseguró el ala-pívot montenegrino, que empezó flojo la temporada y ha mejorado en sus dos últimos partidos (11 puntos y 2 rebotes contra el Baskonia y 8 puntos y 6 rebotes frente al Fuenlabrada), también beneficiado por el horroroso nivel de Borisa Simanic, su compañero de puesto.

La última derrota, la del debut de Fisac, fue un palo duro para el vestuario. El entrenador vio miedo en sus jugadores a perder. "Porfirio tenía razón. Hay ciertos momentos en que el equipo está tan acostumbrado a que las cosas vayan mal que no hace nada para cambiar eso. Contra el Fuenlabrada no aprovechamos los momentos buenos. Fuenlabrada vino sin ninguna presión. Hay que ponerse ya a cambiar esto aunque quede tiempo. Claro que podemos ganar en Badalona. Esto es ACB y aquí cualquiera puede vencerle a cualquiera. Tenemos que ir allí creyendo en el trabajo con el nuevo entrenador", apuntó Radoncic, que cree que el Casademont "tiene buenos tiradores, aunque ahora mismo la gente no confía en sí misma".

El ala-pívot montenegrino, de 23 años, ha vivido ya muchas situaciones en su carrera deportiva. Ahora mismo forma parte de una plantilla que sufrirá cambios para buscar una reacción, lo que supondrá la salida de jugadores y la llegada de otros nuevos. "No es fácil pensar que haya tantos cambios. En un momento de mi carrera ya fui cortado y eso fue difícil. El vestuario lo está llevando bien porque no es nuestro trabajo: tenemos un contrato para cumplir hasta que nos digan lo contrario. No hay que obsesionarse con ello: yo personalmente veo al equipo bien. Nadie se puede quejar de tontería, aquí se viene a trabajar y esa racha de cinco derrotas solo se arregla aquí. Las cosas no pueden ir a peor, solo podemos ir hacia arriba", finalizó.