Porfirio Fisac quiere restaurar la confianza en una plantilla, la del Casademont, que va de mal en peor. El peor arranque liguero de la historia del club no es fácil de invertir y el entrenador tiene un problema en forma de derrotas y desacierto, al que debe buscar solución. Fisac es conocedor de ello y el primer paso para revertir esta situación pasa por ganar este sábado (20.45 horas) al Joventut de Badalona. “Hay cosas que me gustan del grupo y muchas que no. Tenemos que cambiar la mentalidad porque la Liga ACB no perdona a la gente que baja los brazos. Me gusta la gente que es valiente y no puede faltar el carácter y la ambición”, ha explicado el técnico, que ha puntualizado que “en lo que no me voy a rendir es por que Zaragoza no descienda. Si tengo que descender, descenderé con la gente de casa. Esto que lo tengo todo el mundo absolutamente claro”.

Asimismo, Fisac sabe que Badalona será toda una prueba de carácter pues un rival de Eurocup no será sencillo, a pesar de que este año lleve dos triunfos y tres derrotas. “Tienen muy buen criterio de baloncesto. Tienen un base protagonista como Guillem Vives y una rotación con Andrés Feliz con muy buen nivel físico, que empuja y es vertical. Han hecho una muy buena adquisición con Kyle Guy y sobre todo la compensación con Pau Rivas, que mezcla su juventud con la calidad y la veteranía. Joel Parra cada año sube más y gente como Ventura y Busquets tienen muchísimo tiro interior”, ha analizado.

"No voy a entrar a analizar la calidad de la plantilla para competir, porque el problema más grande es que tenemos gente introvertida, que tiene que superar fallar los tiros. Son buenos chicos y hay que ser más pillos"

Uno de los aspectos que el entrenador considera que más merma a sus jugadores es “el miedo a perder”, el cual para el técnico, todavía no ha desaparecido. “No hemos mejorado todo lo que quisiera. Estamos hablando de personas y es difícil cambiar la personalidad. No voy a entrar a analizar la calidad de la plantilla para competir, porque el problema más grande es que tenemos gente introvertida, que tiene que superar fallar los tiros. Son buenos chicos y hay que ser más pillos a la hora de jugar. Lo que menos me gusta de este grupo es la mentalidad que tienen a nivel individual. Ahí estoy insistiendo, porque el carácter es vital”, ha subrayado.

Por otro lado, Fisac no tiene entre sus planes cambiar el esquema que organizó para el partido ante Fuenlabrada (79-82) y quiere apostar por jugadores como Lucas y Aday, aunque todavía no sepa si viajarán los dos. “La idea es seguir así. Lucas y Aday pasan a ser jugadores del primer equipo. Ya veremos si viaja alguno o los dos”, ha sostenido Fisac.

Respecto a Frankie Ferrari, quien se presumía como un pilar base del club zaragozano y que en la actualidad es el tercer base del equipo, pues Ponitka y Javi García parecen ser las opciones titulares para el mister segoviano. “Tiene mi confianza, pero me vale o no me vale. No me sirve que me den 3 o 6 minutos buenos. A mí me vale que gane. Tiene que pasar de ese grado de jugar bien a saber sufrir. No solo a Ferrari, sino al 80% de los jugadores. Necesito que sufran y que pasen al siguiente escalón. No tengo nada contra Frankie, pero en la anterior etapa que tuve no jugó bien y busqué otras opciones”, ha relatado.

"El club está haciendo un gran esfuerzo por cambiar ciertas cosas, pero el mercado no nos está ayudando nada y no nos está permitiendo fichar de momento"

Además, el técnico habló sobre su salida en 2020. “Tuve una conversación con el director deportivo diciendo que no quería continuar porque no estaba cómodo. Reynaldo intentó que me quedara, pero soy una persona con una opinión que no suele cambiar. Reynaldo, el presidente, me ofreció la renovación hasta el ultimo minuto, pero no fue por la oferta de Gran Canaria”, ha recalcado.

Finalmente, Fisac reconoció que el club ha sufrido modificaciones a lo largo de estos días y que quieren fichar nuevos integrantes para la plantilla. “El club está haciendo un gran esfuerzo por cambiar ciertas cosas, pero el mercado no nos está ayudando nada y no nos está permitiendo fichar de momento. En cualquier caso, la entidad ya tiene una estructura trabajada, con Reynaldo Benito a la cabeza, para salvar este proyecto como sea. Ficharemos lo antes que podamos, porque las urgencias que tenemos en estos momentos son grandes”, acaba.