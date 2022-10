La crónica del Jairis-Casademont Zaragoza: La definición de equipo (45-66)

El Casademont Zaragoza es un equipo. Con ocho fichajes en verano, sin poder retener a la mayoría de sus jugadoras más destacadas, perdiendo a uno de sus pilares, Merritt Hempe, nada más empezar a jugar porque se la lleva un club más poderoso, con otra de sus referentes, Vega Gimeno, lesionada en el segundo cuarto... Nada tumba al equipo de Carlos Cantero, que compite cada día mejor, que se deja la piel en defensa, que ataca de manera generosa, que gana allí donde va. Solo el Valencia, de otro nivel económico, ha podido con ellas en un inicio de temporada perfecto. Ayer, el equipo sumó su cuarta victoria en cinco partidos, la tercera consecutiva, en casa del recién ascendido Hozono Global Jairis (45-66).

El Casademont Zaragoza es líder de la Liga Femenina y no es una anécdota ni un detalle menor porque es el fiel reflejo de lo que es este equipo. Precisamente eso, un equipo por encima de todas las circunstancias, con jugadoras súper clase como Leonie Fiebich pero en el que todas tienen su sitio, su encaje, su papel y su importancia para el resultado final. Todas suman, todas son importantes, ninguna es imprescindible. El Casademont Zaragoza no ha perdido desde que se marchó Hempe y ayer peleó y ganó sin Vega Gimeno, que tuvo que sentarse en el segundo cuarto por un problema en el gemelo. Por precaución, la valenciana no volvió a la pista. El miércoles espera Europa.

El Casademont ganó en Alcantarilla como en sus partidos anteriores, ofreciendo un clínic defensivo que desactivó a su rival desde el principio. El Jairis apenas podía anotar en juego en la primera parte y eso sirvió para que el Casademont, liderado de nuevo por una Fiebich espectacular, tomara las riendas del marcador desde el inicio y ya no las soltara hasta el final. El equipo aragonés ganó todos los cuartos superando a su rival en defensa, en el rebote y en acierto.

Mariona, Lara, Carmen, Imani, Oma, Leo, Gracia, Sere, Laura, Davi y yo.



Se puede leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, más rápido o más despacio, en orden o no, en alto o en silencio… lo que está claro, es que cada nombre escrito, no se salta y CUENTA. Fin. pic.twitter.com/Jm3qOlKbbF — Vega Gimeno (@vegagimeno) 30 de octubre de 2022

Fiebich volvió a ser la gran protagonista porque a sus 12 puntos sumó 10 rebotes para 24 de valoración, pero cuatro jugadoras acabaron con 12 puntos: Helena Oma, Mariona Ortiz e Imani Tate además de la MVP. El Casademont Zaragoza no sufrió porque supo mantener a raya a su rival, evitando que creyera en la remontada en ningún momento, ni siquiera cuando estaban a menos de diez puntos. El conjunto de Carlos Cantero se mostró infranqueable, sólido en los dos lados de la cancha y con una voracidad propia de los grandes. ¿Qué es un equipo de baloncesto? El Casademont Zaragoza femenino.