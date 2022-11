El Casademont Zaragoza anunció ayer dos movimientos de presente y futuro para su equipo femenino. Dos semanas después de que Merritt Hempe pagara la cláusula para romper su contrato con el club, la entidad incorporó a la norteamericana Jenna Staiti como su sustituta. Sin la pívot titular el equipo solo ha sumado victorias, situándose líder de la Liga Femenina Endesa y ganando en su debut en la Eurocup. Una solidez que tiene mucho que ver con el buen trabajo de Carlos Cantero, que le ha valido para renovar su contrato hasta 2026.

Jenna Staiti es la sucesora de Hempe ya antes de llegar al Casademont. Llega de la misma universidad que Hempe, Georgia Lady Bulldogs de la NCAA, y promediando 15,1 puntos y 7,8 rebotes por partido. «Natural de Cumming (Georgia), Jenna es una jugadora física, con habilidad para jugar al poste bajo y con gran efectividad en situaciones de pick and roll y pick and pop», asegura el club en su comunicado. Sus números no han pasado desapercibidos porque es una de las cinco jugadoras de esta universidad que ha llegado a los 1.000 puntos, 500 rebotes y 250 tapones.

Nació el 21 de mayo de 1998 hija de Jim, jugador de baloncesto, y Sandi, jugadora de voleibol. Jenna fue campeona estatal de natación y empezó a jugar a baloncesto en su primer año en la escuela secundaria. En 2020 se graduó en desarrollo humano y ciencias de la familia y este año ha terminado su máster de pedagogía del deporte. Ha sido nombrada mejor jugadora de su condado, de la región y del estado, batiendo todos los récords de Forsyth, su condado en Georgia. Su mejor actuación fueron 51 puntos en un partido.

A sus 24 años llega al Casademont Zaragoza para vivir su primera experiencia internacional y tapar el inmenso hueco que dejó Merritt Hempe, uno de los pilares del equipo aragonés que el club consiguió renovar el pasado verano. Sin embargo, una irrechazable oferta del USK Praga de Euroliga dejó al Casademont sin margen de maniobra y sin una de sus mejores jugadoras.

El entrenador

Así, Carlos Cantero ya tiene de nuevo a la plantilla completa para afrontar una temporada con grandes retos por delante, como la Eurocup que ya está disputando el equipo o la Copa de la Reina que afrontará como anfitrión en unos meses. El técnico llegó en 2021 al equipo tras dirigir al Ensino y se trajo consigo a Vega Gimeno y, precisamente, Merritt Hempe, a quienes había tenido en el club lucense. Desde su llegada, el Casademont Zaragoza ha funcionado como un equipo, ha acertado con los fichajes y ha enamorado a la grada con su entrega, su solidaridad y su juego.

La temporada pasada, la segunda en la que el equipo dependía del Casademont Zaragoza, el equipo alcanzó su techo disputando tanto la Copa del Rey como el playoff por el título y ganándose el derecho a jugar en Europa por primera vez en su corta historia al acabar en quinta posición la Liga regular. Los méritos del técnico son incuestionables y han hecho que el club decida seguir apostando por lo que funciona. Cantero ha firmado tres temporadas más. «Ahora, con la renovación de Cantero, Casademont Zaragoza da un paso más en su apuesta firme y decidida por consolidar el proyecto y seguir cumpliendo objetivos con un equipo que sea capaz de asentarse en la élite de la Liga Femenina Endesa», asegura el club en su comunicado.