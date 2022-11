El pívot islandés Tryggvi Hlinason ha ejercido este jueves de portavoz del Casademont Zaragoza y ha destacado que van a luchar por todo pese a la crisis que está viviendo el equipo. Todavía más si cabe ante un rival de tanta entidad como el Real Madrid, que visita a los rojillos este domingo a las 18.30 horas. "Tenemos la espalda contra el muro y solo hay una manera de luchar que es seguir para adelante. En casa podemos ganar a cualquiera y vamos a por el Real Madrid", ha analizado el jugador.

Las sensaciones del equipo han mejorado en las últimas semanas y el islandés sabe del potencial de este grupo, que no piensa acomplejarse ante ningún rival. "El vestuario está convencido de que en casa podemos ganar a muchos equipos jugando partidos duros. Vamos a por ellos y trataremos de estar cerca en el final del encuentro, porque nunca sabes que puede pasar", constata.

Asimismo, el pívot considera esencial la mentalidad del equipo a la hora de afrontar este tipo de encuentros. "Creo que la clave es ponerles en una posición incómoda. No quiero decir sucio, pero hay que jugar con la mentalidad de que somos en teoría peor equipo. Vamos a luchar para demostrar que no somos malos y que podemos competir contra ellos", subraya el pívot, que sabe que tendrá que controlar de cerca a Tavares y Poirier. "Me encanta jugar contra los mejores. Son dos bestias y voy a luchar como siempre. Intentaré ganar esta batalla individual", asegura Hlinason.

Por otro lado, el pívot ya conoce de sobras a Porfirio Fisac, técnico del equipo, cuando coincidieron en la primera etapa del técnico y la llegada del jugador en el 2019. "Mi primer año con Porfi fue muy bueno. Él me conoce a mí y yo a él. Estamos intentando coger su idea de juego y poco a poco estamos llegando al mismo nivel. Poco a poco queremos intentar llevar el baloncesto de Zaragoza a lo más alto", relata.

Lo único seguro es que los cambios con el míster segoviano están produciéndose e incluso se habla de que podrían llegar nuevas incorporaciones que reforzaran la plantilla. "Él quiere cambiar muchas cosas y es normal. Estamos preparándonos como equipo para coger sus ideas de la mejor forma posible. Respecto a las entradas y salidas no escucho nada. No me va a ayudar nada individualmente, pero claro que hay jugadores piensan más o menos en el equipo. Creo que estamos bastante bien y somos profesionales y ya sabemos cómo funciona este deporte", acaba.