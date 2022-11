Las rojillas van en serio a por la Liga ante 7.864 espectadores (61-60)

El Casademont ha cumplido con creces su papel en uno de los partidos más importantes de la temporada y ha ganado por la mínima al Uni Girona (61-60) en el día del Baloncesto Femenino Aragonés ante 7.864 espectadores que han abarrotado el Príncipe Felipe en lo que ha sido una fiesta del baloncesto. El encuentro ha arrancado igualado como era previsible y con la sensación de que cualquier fallo costaba puntos en contra. El quinteto inicial de Carlos Cantero, que no ha podido contar con Vega Gimeno por lesión, ha estado formado por Mariona Ortíz, Imani Tate, Leoni Fiebich, Alonso de Armiño y Serena Geldof, que han sido las encargadas de batir a un Uni Girona que con un partido menos era el único equipo capaz de arrebatarle el liderato al conjunto zaragozano.

Los cinco primeros minutos han demostrado que iba a ser un partido de resistencia y experiencia con un 9-8 en el luminoso en el que se ha visto la que la primera asignatura pendiente este domingo eran los rebotes defensivos, pues la rivales sumaban todos sus puntos de esta forma. Así, el primer cuarto ha llegado a su final con un 17-12 y un Casademont que estaba siendo superior a la hora de anotar, pero por la mínima.

En el segundo cuarto se ha dado a conocer la pívot croata visitante Mariana Tolo, que sería un dolor de muelas bajo el aro con su potentes 196 centímetros y que ha acabado el encuentro con 14 puntos totales, dejando el segundo cuarto a falta de 6 minutos (21-18). Este periodo ha sido crítico para las jugadoras de Carlos Cantero, que no conseguían reducir distancias, ya que cuando Fiebich lograba anotar un tiro de dos, las visitantes volvían a la carga con un juego rápido y vertiginoso que sembraba el pánico en el coliseo aaragozano. El peor momento del Casademont ha llegado en los compases finales de este segundo cuarto, cuando los tiros libres no han entrado y, en consecuencia, el Uni Girona se ha crecido para remontar el partido a base de tiros libres y llegar a la mitad del mismo 30-31, pese a la gran defensa de Gracia Alonso, que era por el momento una de las figuras del partido a la hora de ayudar en la zona defensiva tanto interior como exterior. El Casademont estaba haciendo bien las cosas, pero la gran cantidad de faltas con sus consecuentes tiros libres y la falta de contundencia en los rebotes no le permitían ir por delante.

En el tercer cuarto, el equipo de Cantero ha salido con las ideas renovadas y con una Fiebich estelar que ha demostrado ser una de las jugadoras más en forma de la categoría y daba aire a un Casademont que llegaba a los cinco minutos (40-41). Sin embargo, un espectacular triple de Laura Zelnyte levantó a los casi 8.000 espectadores y permitió, por fin, ponerse al Casademont por delante 45-43 y acabar llegar al último cuarto con una ventaja de tres puntos (49-46).

Los últimos 10 minutos han sido de infarto con ambos conjuntos en su mejor momento del choque. Helena Oma e Imani Tate se han echado el equipo a la espalda y seguir con la igualada en el marcador que marcaba 56-55 cuando apenas quedaban 5 minutos de encuentro. Tolo seguía sumando bajo canasta puntos para las visitantes, que se han nutrido principalmente de los 2+1 que les permitían anotar su canasta y aparte sumar un tiro libre. Asimismo, Carmen Grande ha vuelto a aparecer con una impecable defensa y ha permitido con sus grandes acciones llegar a los últimos 20 segundos del encuentro con 61-58. Finalmente, el Uni Girona se la ha tenido que jugar, pero los nervios han traicionado al equipo de Canut, que con tres puntos de diferencia ha buscado el tiro de dos más la falta en lugar de triple. Las jugadoras del Casademont han sido listas y han dejado marcar de dos a las visitantes sin hacer falta, para acabar el encuentro 61-60 y demostrar que quieren llevarse está Liga Endesa, en la que de momento suman 5 victorias y 1 derrota.

Ficha técnica:

Casademont Zaragoza: Tate (18), Ortiz, (5), Fiebich (14), Gelfod (2), Alonso de Armiño (5)- cinco inicial-. También jugaron Grande (3), Zelnyte (4), González (2), Oma (8).

Uni Girona: Daisy (17), Pérez (21), Flores (0), Tolo (14), Gardner (12) -cinco inicial-. También jugaron Cornelius (2), Murphy (6), Etxarri (1), Bradford (3), Labuckiene (5).

Parciales: 17-12, 13-19, 19-18, 12-11.

Árbitros: Lucas de Lucas, Morales Alcaide y Palanca Page.

Incidencias: Partido disputado en el pabellón Príncipe Felípe ante 7.864 espectadores.