Paolo Quinteros: "Para mí fue todo un orgullo devolver la alegría a Zaragoza"

¿Cómo se encuentra tras anunciar su retirada?

Estoy feliz. No por el retiro, sino porque estoy empezando a vivir la otra vida fuera del básquet. Me costó muchísimo tomar la decisión de retirarme. Ya era hora y ya tocaba. Ahora estoy disfrutando de todo lo que me prohibí en mi carrera profesional. Estoy haciendo muchas cosas que antes no podía hacer como visitar a mis amigos.

Jugó hasta los 43 años...

Gracias a Dios pude tener una carrera larga. Fueron muchos años como profesional, 24. De un día para otro no es fácil tomar esa decisión. Pronunciar las palabras ‘se terminó’ era muy difícil para mí. Hubo un proceso de adaptación y había días que me sentía muy melancólico y venían muchos recuerdos. Empiezas a retroceder en el tiempo. Cuando estás en competencia no te das cuenta, pero cuando miras para atrás hay muchos años y empieza a jugar todo y se hace cada vez más difícil.

Jugó en León y de hecho disputó un partido de playoff ante el CAI en el que descendió. Al año siguiente fue traspasado a Zaragoza y ascendió con el club.

Pasas del odio al amor muy rápido. Como rival cada uno defendía los colores de su equipo, pero me he ido con una imagen muy importante de Zaragoza. Más allá de derrotarles en ese playoff y cuando vine aquí enseguida me arroparon y me hicieron sentir muy cómodo. Lo que había pasado se había quedado en el tiempo. Había que reivindicarse y ascender al CAI como fuera. Eso hizo que yo continuara y por cosas de la vida me tuve que ir. Si no, me habría quedado muchísimo tiempo.

Había conseguido el ascenso con León a la ACB y va al CAI, que estaba en LEB Oro.

Cuando salió la posibilidad de ir al CAI fui a ayudar al club a lograr ese ascenso que se merecía. Obviamente para mí fue un placer y un orgullo ser parte de ese plantel que le devolvió la alegría a tanta gente y a Zaragoza.

No fue fácil porque ese año cambió la normativa y solo ascendía el campeón de liga.

La LEB ya la había transitado el año anterior y sabía que era un camino muy arduo y que no era fácil lograr dos ascensos. Fue muy especial. Además, después descendimos y me volví a quedar. Ascender quedando primero fue muy meritorio y además en casa, lo que propició que celebráramos con nuestra gente eso que llevábamos trabajando tanto tiempo y que al final conseguimos.

¿Qué es lo que le ha quedado después de jugar tantas temporadas al máximo nivel?

Lo que quedan son las personas y los amigos. Es de lo que uno puede disfrutar ahora. Los títulos y las anécdotas siempre quedan, pero lo más importante son las personas y las amistades. Siempre dije que en lo personal trato de dejar una buena imagen más allá de cómo jugador. Me gustaría que me recuerden como Paolo Quinteros persona. Si buscas en internet mi nombre, te sale toda mi trayectoria, pero como persona solo saben quién es Paolo Quinteros los que de verdad han compartido tiempo conmigo.

Es difícil destacar un recuerdo tras tantos años, pero si le preguntan por el CAI y Zaragoza ¿con qué momento se queda?

Me quedo con que en cada partido estaba el pabellón lleno. Salía a la calle y la gente te reconocía tus esfuerzos y todo lo que hacías dentro de la cancha. A los partidos acudían 12.000 personas. Además, había muy buen ambiente fuera de la cancha, pero no solamente con los jugadores, sino todo el entorno del CAI Zaragoza. Lo que más recuerdo es que la gente nos apoyaba mucho. Tuvimos dos ascensos y un descenso que recuperamos rápido. Esos son recuerdos imborrables. En muy pocos lugares he vivido algo así.

También anotó hasta 945 puntos. Es uno de los máximos anotadores históricos en la historia del club. Supongo que esto también le llenará de orgullo.

Sin duda. Más allá de lo colectivo también está lo individual. Uno sí que quiere dar lo máximo para el bien del equipo. Fui verdugo en León y quería replicarlo en Zaragoza. Ser uno de los máximos anotadores en los cuatro años que estuve me llena por supuesto de orgullo. Di todo lo que tuve y me vacié entero.

¿Tiene pensado seguir ligado al baloncesto?

No. Hoy no lo siento. Quiero disfrutar de otras cosas. Voy a ser padre, así que me espera una responsabilidad muy linda por delante. En un futuro se verá. He intentado hacer el curso dos veces y me di cuenta de que no era lo mío. Me fui por otro camino. Tengo una carrera relacionada con la inmobiliaria y quizá me dedique a eso, pero ahora quiero disfrutar de todo lo que me prohibí durante 24 años.

Dejó huella en Zaragoza, pero Zaragoza también la ha dejado en usted. Ha sido uno de los primeros sitios que visitó tras retirarse.

Ya tocaba venir. Hacía tiempo que quería venir aquí y visitar a los amigos. Al fin y al cabo son lo que prevalecen y quedan. Hace un mes di el anuncio de mi retirada y vine a Zaragoza. Tengo muy lindos recuerdos, mucho cariño con la gente que me ha arropado aquí. A pesar de que ha pasado mucho tiempo uno nunca se olvida y siempre tiene ganas de dar un abrazo a los amigos.

Once años llevaba sin venir a Zaragoza...

Estuve compitiendo en Carrera y sabía que conforme pasaban los años tenía que dedicarle más atención a cuidar mi cuerpo. Quizá era la excusa perfecta para no salirme y para no relajarme. Lo importante es que tras todo ese tiempo seguían mi aprecio y ganas. Y aquí estoy.

¿Cree que su presencia cambió el club y tomó ese impulso que necesitaba para llegar a la ACB?

Es cierto que cuando vine aquí el CAI ya llevaba tiempo haciendo las cosas bien para pertenecer al lugar que se merecía. Tuve la suerte de venir y poner mi granito de arena para que así sucediera. Fue un impulso porque a partir de ahí el club continuó por esa senda.

Otra de sus grandes experiencias fue sin duda con la selección argentina, que contaba con grandes estrellas. ¿Cómo fue llegar a ese vestuario?

Tuve el placer y la suerte de poder entrar en la generación dorada de nuestro baloncesto. Compartir momentos únicos como el bronce en Pekín 2008 junto a jugadores que eran estrellas. Aun así, en Zaragoza crecí muchísimo y me permitieron insertarme en Argentina. Si no, hubiera sido muy difícil. Fue un combo perfecto que me ayudó a poder disfrutar de las cosas maravillosas que tiene y me ha dado este deporte.

¿Le apetecería volver al pabellón Príncipe Felipe?

Ojalá volver a estar. Sería muy bonito para mí. A veces los tiempos son difíciles, pero me encantaría volver a vivir eso.