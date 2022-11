Aday Mara, en el Top Ten del Draft

Aday Mara crece cada día que pasa. No solo físicamente, sino sobre todo como jugador de baloncesto y como proyecto de futuro. No hay club ni en Europa ni en la NBA que no tenga su nombre bien apuntado para comprobar su evolución e intentar hacerse con sus servicios. La NBA parece el destino más lógico para una de las mayores apariciones de la historia del baloncesto español. Las páginas especializadas ya lo sitúan en el número diez para el Draft del 2024 y, en cualquier caso, tienen claro que será primera ronda ese año o el siguiente.

El zaragozano no estará en las listas de 2023. Para ser elegible para el draft los jugadores deben tener 19 años en el año natural en que se celebra la elección y eso, en el caso de Aday Mara, nacido en 2005, no se producirá hasta 2024. La web especializada www.nbadraftroom.com lo sitúa como primera ronda bien en 2024, bien en 2025, y como el segundo pívot de la lista solo por detrás de Xavier Booker, del Estado de Michigan. El análisis que hacen del zaragozano destaca su influencia en los dos lados de la pista. «Mara es un pívot de 7,3 pies increíblemente hábil y talentoso con gran instinto para el pase y sentido del juego. Tiene un gran impacto en ambos lados de la cancha gracias a su gran tamaño, su presencia en la línea y su habilidad con el balón. No es el jugador más móvil, pero la mayoría de los jugadores de 7,3 pies no son muy móviles. Hace un buen trabajo defendiendo en la pintura y en el aro, y todavía puede hacerse más fuerte. Sus habilidades de pase realmente lo distinguen de la mayoría de los otros pívots. Inspecciona la pista y encuentra cortadores y tiradores abiertos. Tiene un buen tiro desde media distancia y dentro. Hunde la pelota con facilidad y anota en la pintura por encima de cualquier hombro», dice la web. La altura ha hecho destacar siempre a Aday Mara. Desde muy pequeño ha sido grande y eso le ha permitido estar en equipos superiores a su edad y tener unas ventajas que ha sabido completar con más cosas. Porque Aday Mara no es solo un jugador alto, muy alto (2,20 metros), sino, sobre todo, un gran jugador de baloncesto capaz de taponar en un lado, machacar en el otro, finalizar con ambas manos, tirar desde media e, incluso, larga distancia y asistir a sus compañeros. El trabajo que los entrenadores de la cantera del Casademont Zaragoza han hecho con él, las horas de entrenamiento que ha metido el jugador, han ido dando sus frutos. Internacional en las categorías inferiores, era inevitable que Aday Mara llamara la atención de medio mundo. En la Minicopa que disputó con el club aragonés en 2019 ya pudieron verse algunas de sus cualidades. El pasado verano se produjo otro de los puntos de inflexión en su trayectoria con el Mundial U17 que se disputó en Málaga y en el que España solo perdió en la final frente a Estados Unidos, precisamente el día que más brilló Aday Mara. «Desde Jokic no habíamos visto a un pívot europeo pasar tan bien como él», aseguraba uno de los ojeadores de la NBA que no le quitaban el ojo de encima. Su debut en la ACB solo ha hecho confirmar todo lo que se espera de él. En Estados Unidos lo tienen claro.