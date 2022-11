El Casademont quiere sellar el pase de ronda

Cabe destacar que el Casademont llega en una dinámica realmente buena. En la competición doméstica, nadie se atreve a quitarle el liderato, que se ganó tras cinco victorias y dos derrotas, siendo la última el pasado domingo ante el Perfumerías Avenida de Salamanca (76-74), que fue el año pasado el campeón liguero. Aún así, este choque no cortó el buen hacer del Casademont, que pese a perder, con polémica arbitral y en la prórroga, realizó un ejercicio de brillantez, solidaridad y baloncesto colectivo que se quedó a escasos centímetros del triunfo, que no pudo ser por errores puntuales al final del encuentro.

Aun así, las zaragozanas no deben confiarse en este choque europeo, pues ganar supondría afianzar con creces ese primer puesto que ostentan desde el comienzo. No obstante, el Castors Braine necesita un triunfo cuanto antes si es que desea tener opciones de pasar a la siguiente ronda, ya que se encuentra con solo un triunfo menos que el Cadí. Además, el equipo belga llega a este partido tras sumar unos números incuestionables en la Top División Women, mejores que los del Casademont, aunque presuponiendo que el nivel medio de la Liga belga es inferior al de la Liga Endesa.

Sin embargo, el Castors acumula seis de seis victorias, siendo la última por 65-106 ante el Phantoms, el segundo. Con 584 puntos a favor y apenas 267 en contra, el potencial ofensivo y defensivo del rival de este miércoles está sobradamente contrastado comparados con los 476 puntos a favor y 422 en contra del Casademont con una jornada más.

En Europa, en cambio, el escenario es otro y ahí el equipo rojillo impone su ley con registros superiores a las belgas. 218 puntos a favor y 176 en contra muestran la realidad de un conjunto zaragozano que no tiene límites respecto a los 197 puntos a favor y 196 en contra del Castors. Pasando al terreno individual, el Casademont cuenta con jugadoras que están demostrando su calidad. Figuras como Fiebich, Helena Oma o Imane Tate destacan y se hacen notar en la pista, aunque la ausencia de Vega Gimeno y el abandono de Staiti, que se presuponía que sería la sustituta de Hempe, deja al Casademont con escasez de efectivos.

Asimismo, las visitantes tienen a jugadoras como las escoltas Sarr y Lelik, que anotan una gran cantidad de puntos o la pívot Lindstrom y la base Tadic, que tan pronto anotan, asisten como te ganan rebotes. Si hablamos de estadísticas en Eurocup, el Casademont tiene mejores números en triples (41,1% frente a 29,6 %) y en libres (73,3 % respecto a 68,4 %), pero peores en cuanto a tiros de dos (47,2% contra 54,5 %). Con todo, se asume que las de Cantero tienen que ser superiores en este choque, pero sobre el papel parece que la igualdad reinará y que los errores serán penalizados.

El técnico del Casademont femenino, Carlos Cantero, sabe que su equipo llega algo más cansado de lo normal al choque de este miércoles ante el Castors Braine, pues jugaron en Liga ante el Salamanca un encuentro complejo. "Llegamos justas tras un partido que fue duro físicamente. Quizás es la primera temporada en la que los minutos de algunas jugadoras se disparan por encima de 30". Asimismo, Vega Gimeno sigue recuperándose y Carmen Grande será duda hasta el último momento. "Vega sigue sin poder estar y Carmen no ha entrenado ni el lunes ni el martes y veremos cómo está este miércoles".

Por otro lado, ganar significaría clasificarse automáticamente a la siguiente ronda, a la espera de poder sellar el primer puesto. "Cuanto antes aseguremos el pase mejor, pero tampoco nos agobia, porque sabemos que tenemos un partido de Liga importante el fin de semana y lo importante en la Eurocup es también gestionar las cargas", subrayó Carlos Cantero. Finalmente, el técnico no quiere confiarse pese a sacarle 14 puntos al Castors Braine en Bélgica. "Nos costó mucho ganarles. Hay que parar los unos contra unos, que no corran y no dejar a las tiradoras entrar en partido", acabó el técnico.