Fisac: «Hemos jugado con buen ritmo y, sobre todo, con buen criterio»

Porfirio Fisac valoró positivamente el triunfo y el juego de su equipo en Sevilla, destacando la mejora en ataque al final. «En la primera parte, sin estar muy centrados, hemos sido capaces de aguantar su ritmo. Luego en la segunda hemos controlado el tema defensivo y en ataque hemos elegido las opciones que queríamos. Sin la anarquía de la primera parte. A partir de ahí hemos ido dominando excepto en un rebote que nos han hecho daño en momentos determinados. Hemos sido capaces de jugar con buen ritmo pero, sobre todo, con buen criterio», resumió el técnico del Casademont.

«Ha habido ese último periodo donde el partido estaba muy igualado y ciertas decisiones que los jugadores toman, igual que han metido canastas en esos últimos minutos yo estaba contento porque la defensa estaba siendo buena y no quería romper mucho esa dinámica. Donde hemos cambiado es porque hemos sabido atacar sobre nuestras bazas», añadió Fisac.

Un acierto que permitió al equipo jugar con más tranquilidad y confianza. "Los porcentajes en los momentos adecuados marcan los momentos. Ellos no lo han estado y nosotros sí. Las hemos metido y hemos provocado una reacción más alocada por su parte. Eso nos ha dado más tranquilidad de lo habitual", explicó el segoviano.

Preguntado por Lucas Langarita y Aday Mara, Fisac explicó que no son canteranos sino jugadores del equipo. "Son chicos del equipo, no tengo canteranos, tengo doce jugadores. Son dos más del grupo igual que lo puede ser cualquiera, son jugadores del equipo y tienen que seguir trabajando para ganarse los minutos porque no se los voy a regalar", concluyó.