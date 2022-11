¿En primer lugar, qué tal se encuentra a nivel general?

Cada día mucho mejor. Creo que tuve un par de partidos al principio donde me estaba encontrando aún con un equipo y un entrenador nuevos. En los últimos cuatro o cinco partidos cogí mi ritmo y me sentó mucho mejor. No creo que haya hecho ninguna maravilla, opino que puedo hacer mucho más, pero mientras el equipo gane en lo que pueda ayudaré, con mi energía o mis rebotes. Sé que lo demás va a llegar. Cuando el equipo gana solo piensas dónde puedes mejorar en cada momento.

¿Cómo está viendo al equipo en estos últimos encuentros?

Creo que hemos dado un giro increíble. Porfi nos ha cambiado la cara a todos y eso habla de lo gran entrenador que es. Al final este equipo estaba hecho de una manera y ha habido unos cambios y hemos metido a gente joven y aun así hemos conseguido dos victorias. Eso indicaba que nos faltaba alguien con esa experiencia y esa capacidad de mandar, de motivarnos. La mejoría es evidente y vamos a ir a más.

¿Qué ha cambiado la llegada de Porfirio Fisac?

En primer lugar, sigo creyendo que Martin Schiller es un gran entrenador. Lo intentó al máximo y al final su trabajo se perdió porque el equipo no ganó. Respecto a lo que ha cambiado, opino que principalmente ha sido la mentalidad. Cuando llevábamos cinco derrotas seguidas, te juro que pensé: 'no veo el día en que vamos a ganar'. Ahora todo ha dado un giro y sí que veo cómo podemos vencer. Porfi lleva poco tiempo y el equipo ha mejorado mucho, sobre todo en ver que no éramos tan malos. Con algunos jugadores se ve mucho la mejoría, por ejemplo con Jessup, que era un gran anotador antes de Porfi y este lo ha potenciado. Es también un gran psicólogo y la gente se ha dado cuenta de que este equipo valía más que para perder cinco partidos seguidos.

Respecto a Fisac, ¿cómo es su relación con él y qué es lo que más le repite?

Es muy buena. Lo conocía de partidos y no teníamos mayor relación. Él te deja las cosas muy claras y sé que dando mi energía, haciendo las cosas bien en defensa y cogiendo rebotes, él me va a dejar en la cancha. También sé que si no trabajo día a día, en el partido no voy a jugar. Me pide valentía y energía y más o menos estar en la pista ayudando un poco todos. En ataque quiere rapidez y ahora me está ayudando a tirar desde fuera.

Estos triunfos han despertado a la afición, la ‘marea roja’.

Yo entiendo que la gente estaba muy cabreada. Llevábamos un par de años en que los resultados no salían. No fue por no intentarlo o no trabajarlo y la gente estaba desquiciada. Ahora está la vuelta de Porfi y los jugadores de casa como Lucas o Aday, que significan mucho para Zaragoza. Creo que eso es un plus y la gente se ha dado cuenta de que este equipo no era tan malo. Zaragoza tiene una gran afición y tenemos que tener un trabajo constante de intentar conectar con la afición.

Nombraba a Aday Mara, ¿cómo ve su crecimiento?

Desde el primer entrenamiento le noté algo especial. No solamente lo que hace en la cancha sino también fuera. Es un chico que disfruta el baloncesto y es muy consciente de lo que puede llegar a hacer. Intento sacar de él el máximo picándole para potenciarle. Me alegro de que es consciente de que sin trabajo y sin el día a día no se llega. Tampoco se obsesiona mucho con el futuro. Va a ser un pilar para el equipo de aquí a final de año.

¿Y a Borisa Simanic? Es cierto que le está costando entrar.

Es un jugador contra el que jugué hace diez años. Tiene un gran talento y creo que sigue teniendo un futuro muy bueno. Tenemos que ayudarle a adaptarse. La gente igual piensa que por jugar en mi misma posición no nos ayudamos, debe saber que primero es paisano mío y segundo estoy intentando decirle que hay razones por las que ha llegado a la ACB y convencerle de lo bueno que es. Cuando jugué contra él en júnior nos hizo un destrozo, sé de lo que es capaz. Los jugadores necesitan un periodo de adaptación. La gente no se da cuenta de que en España se juega muy buen baloncesto y muchos jugadores notan el cambio y necesitan tiempo, pero los hinchas no debe dudar de su talento y de su trabajo.

Por otro lado, también han llegado refuerzos como el base norteamericano Chris Wright.

Veteranía y liderazgo. Somos un equipo joven y creo que necesitamos a alguien como él para ayudarnos en ese aspecto. Desde el primer día que llegó se adaptó muy bien. Con todos los jugadores parece que lleva aquí mil años. Esta pillando ritmo porque llevaba tiempo sin jugar.

Hablando individualmente sobre usted, ante el Real Madrid fue uno de los máximos anotadores, ¿qué tal ve su faceta ofensiva?

Cambiar de entrenador no es fácil y cuando la situación va mal tampoco. Con la llegada de Porfi también hemos hecho autocrítica y hemos cambiado el chip. He jugado el baloncesto que jugaba desde San Sebastián y lo he demostrado como el día de Madrid. Quiero estar en defensa por todos los lados y luego en ataque acabarlas bien e intentar ayudar. Ante el Betis no hice mucha cosa, aunque al equipo le fue bien. Voy a ir a más y estoy contento por cómo estoy trabajando este año, estoy metiendo muchas horas y tendrá su recompensa. Mientras el equipo gane jugaré de 3, 4 o 5, no me importa. No lo digo por impresionar, sino porque estoy muy contento con el club, con la gente y con la afición. Me he quedado otros dos años más y no me importa nada más que el equipo gane.

De hecho, en defensa logró robar cinco balones, luego dar tres asistencias y poner seis tapones…

En defensa tengo mucho potencial porque puedo defender de dos hasta a cincos que no son demasiado altos. Es importante saber dónde sumo y dónde no. Defensivamente soy bueno y el día que juego mal me enfado mucho conmigo mismo porque sé cuánto puedo dar en ese aspecto y sé que puedo contagiar a todo el equipo.

En el baloncesto, hoy en día, es muy importante encajar pocos puntos y tener una buena defensa.

Es muy importante. Hay muchos jugadores que solo piensan en anotar y creen que así llegar a un nivel más alto de lo que están. Este equipo sabe quién tiene que anotar y quién defender. Yo soy uno de los que tiene que defender, tengo claro mi rol y si lo hago bien, este equipo irá para arriba.

Es uno de los veteranos del equipo y ya conoce la casa. Imagino que esto te da peso en el equipo.

Es mi sexto año y he vivido situaciones en mi carrera de máximo nivel. Pasé por un par de Europeos y un Mundial. Ya no puedo decir que soy jugador joven. Soy un jugador profesional de baloncesto que tiene que rendir todos los días, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Me gusta ayudar a que los jóvenes no comentan los mismos errores que yo, para que no se obsesionen con algunas cosas y concienciarles de que su tiempo llegará.