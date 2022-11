El Casademont quiere seguir demostrando que esta Liga Endesa es suya. Seis triunfos y solo dos derrotas hacen merecedoras a las rojillas de la primera posición y de impartir respeto en cada pabellón en el que juegan. Este jueves se miden al Cadí La Seu Basquet en el Príncipe Felipe a las 20.00 horas. Este choque constituye otro de los duros exámenes a las que se tienen que enfrentar semanalmente las chicas de Cantero, que generalmente los resuelven con buena nota y con Aishah Sutherland, pívot americana, que fue presentada ayer. "Ha venido a jugar al 5. Ella lo sabe y mi idea es esa. Luego tenemos varios sistemas en los que 4 y 5 es lo mismo. Nos da esa versatilidad, pero iremos paso a paso", constato Cantero.

Su rival, el Cadí La Seu, llega al choque tras perder por la mínima ante el Gernika (68-70) en lo que fue un igualado partido que se saldó en la prórroga tras terminar empatados a 57 puntos. Además, el conjunto de Jordi Acero tiene jugadoras muy habilidosas, especialmente en los tiros libres con Taylor Sue (79,9 %) y Laura Peña (83,3 %), quien ya fue un dolor de cabeza para las zaragozanas en el partido de Eurocup con sus magníficos triples. "No han empezado como esperaban, pero el peso del equipo lo llevan algunas jugadoras que ya saben cómo ganar. Cuando anotan de tres es un equipo muy peligroso, que su rotación sea corta no es para confiarse o pensar que el partido va a ser fácil. Hay que evitar los unos contra unos y parar a Tunstull, que es su referente interior", constató. No obstante, el Casademont no tiene miedo a nadie. Ha demostrado que es capaz de competir contra cualquier equipo, como ya hizo ante Girona, e impartir toda una clase como fue el pasado choque ante el IDK (48-90). "Llegarán dinámicas negativas, pero hemos demostrado ante las dificultades nos crecemos".

Vuelve Vega

Por otro lado, Vega Gimeno, ya se ha recuperado de su lesión y el técnico cuenta con todos sus efectivos disponibles tras los compromisos internacionales. "Vega se ha recuperado, está de pretemporada y no tiene problema de lesiones ni de recaída. Pronto volverá a su estado de forma óptimo. Llevamos dos entrenamientos con todas y en ese aspecto es todo positivo. Tenemos que volver a establecer unos roles, rotaciones y automatismos, y en ese trabajo estamos", destaca Cantero, que teme no tener a Leo Fiebich, una de sus máximas anotadoras. "Estamos pendientes de una prueba y valorando los resultados que nos den. No es segura su participación", dice Cantero.

La que sí que está lista es Sutherland, que durante su presentación expresó que "solo he entrenado dos veces, pero me siento muy cómoda en el equipo" y declaró que "puedo jugar de 4 y de 5 pero en principio vengo a jugar de cinco porque soy muy fuerte y es donde más me necesitan", acabó la americana.