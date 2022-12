En busca de repetir la hazaña

El Casademont debe volver a repetir su hazaña contra el Cadí La Seu. Este jueves vuelve a medirse al conjunto catalán, aunque esta vez será en la Eurocup y no en Liga, donde le ganaron la semana pasada por 65-61. El conjunto zaragozano viaja a este choque europeo, que se disputa a las 19.00 (Aragón TV), con la idea de mantener su condición de invicto en el grupo I, pues el Cadí La Seu es su más inmediato perseguidor y solo cayó derrotado por las rojillas.

Asimismo y quitando a la alero alemana Leo Fiebich, que lleva lesionada desde sus compromisos internacionales, todas las jugadoras se encuentran disponibles para jugar. "Físicamente no hay nada raro, ningún problema que impida jugar. Con Fiebich valoraremos cómo ha ido la evolución de su lesión y sabremos algo más de plazos. Viaja pero no jugará", ha explicado el míster, Carlos Cantero.

Además, el conjunto rojillo suma pleno de triunfos en esta competición, en la que ha ganado sus cuatro partidos, que le permiten estar ya clasificado para la primera eliminatoria. Un empate contra el Cadí La Seu supondría un empate a triunfos entre ambos conjuntos, aunque esto no le preocupa a Cantero, quien no opina que haya una gran diferencia flagrante entre pasar como primeras o segundas. "No hay mucha diferencia entre quedar primero o segundo, porque pasan muchos equipos. Queremos volver a la línea de la victoria en la que estábamos", ha constatado.

Y es que el Casademont no llega en su mejor momento. Tras perder en su último partido liguero, ante el Araski (63-58), Cantero es consciente de que deben mejorar y no quiere que esta derrota se arrastre en la Eurocup. "Necesitamos aprender de ciertos fallos. Estuvimos fallonas a nivel individual y esto afectó al partido, pero esto es una carrera de fondo y seguiremos", ha acabado.