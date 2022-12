El regreso de Gatling dispara la ambición del Casademont Zaragoza

Markeisha Gatling regresa a Casademont Zaragoza para completar una extraordinaria plantilla y disparar la ambición del equipo aragonés. Proveniente del Hatay Belediye de la liga turca, la interior norteamericana (1.96m) de pasaporte montenegrino ha estado promediando 19 puntos y 8 rebotes.

La entidad siempre ha estado atenta a las opciones que ofrecía el mercado y el regreso de Gatling es buena prueba de ello. Una oportunidad que se ha dado también por el deseo expreso de la jugadora por volver a jugar para la ´Marea Roja’ priorizando la ocasión de sumarse a un proyecto ilusionante por encima de otras posibilidades más potentes en el aspecto económico.

Sobre la llegada de Gatling, Carlos Cantero, técnico rojillo, asegura que: “Es un refuerzo muy, muy potente para el equipo. Con ganas de introducirla al equipo y de que nos ayude a seguir ganando partidos. También de acoplarla a la dinámica del equipo y de la plantilla y, a la vez, que nos sume su fuerza, su capacidad de rebote y de anotar puntos. Conoce la liga, conoce la ciudad y conoce el club y todo eso, para nosotros, es de suma importancia”.

Por su parte Keisha se encuentra "feliz porque se abriera la posibilidad de regresar a Zaragoza. Ha sido todo muy rápido y no me lo he pensado, cuando surgió esta opción lo tuve muy claro: quería volver a Casademont por encima de otras opciones”, comentó.

Gatling no es ajena al momento del equipo: “Vengo a sumar todo lo que pueda a un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Tengo muy buenas sensaciones”, afirmó la MVP de la Liga Femenina Endesa 20-21.