El Casademont Zaragoza quiere continuar con su espectacular temporada. Las de Cantero no tienen límites y buscan ganar este domingo a las 12.15 horas al Innova-TSN Leganés en el Príncipe Felipe para seguir en la zona alta de la tabla. Las rojillas quieren olvidarse cuanto antes de su derrota pasada ante el Kutxabank Araski (63-58), en lo que fue un igualado partido en el que el equipo zaragozano estuvo fallón ofensivamente y en el que no le salieron las cosas a las de Cantero. No obstante, su victoria el pasado miércoles, en la Eurocup, en casa del Cadí La Seu por 58-71, confirma el potencial de un Casademont, que no cuenta con la alero Leo Fiebich, pero que constata una calidad grupal tanto en ataque como en defensa.

Enfrente estará un Leganés que atesora 4 victorias y 6 derrotas en la Liga Endesa con una peligrosa Hermidia, que registra un 85,4 % en tiros libres anotando 41 de los 48 lanzados en toda la Liga y 14,3 puntos y 5 rebotes de media por encuentro. Asimismo, Pointer y Pierre Louis, destacan en anotaciones sumando 108 y 130 puntos respectivamente, con un 67,9 % y 66,7 % en tiros libres. Por si fuera poco, el choque cuenta con un morbo especial para Imani Tate. La escolta se enfrenta al equipo con el que consiguió ascender a la Liga Endesa , y donde disputó sus cuatro últimas temporadas antes de fichar por el conjunto zaragozano, de quien es la máxima anotadora en Liga con 130 puntos totales. Asimismo, Mariona Ortíz es otra de las grandes bazas del Cantero. La base es una experta en tiros libres con un 85 % y también una virtuosa en labores defensivas donde acumula 48 rebotes, 41 defensivos. Con todo esto, las rojillas buscan su octava victoria liguera, ya con la interior norteamericana Markeisha Gatling, quien ya se encuentra en Zaragoza tras su regreso y con un Cantero consciente la importancia de este choque en el que sería dar un pequeño paso atrás.