Jovic quiere aportar su experiencia al Casademont Zaragoza

Lleva apenas dos días en Zaragoza, pero lo primero que ha detectado Stefan Jovic es que el Casademont Zaragoza es un equipo joven que necesita experiencia. Y eso es lo que pretende aportar en nuevo base del equipo aragonés, quien también ha asegurado que se encuentra bien físicamente y listo para ayudar desde el primer día. "Sí, estoy preparado para aportar, para mí lo más importante es aportar experiencia porque tenemos un equipo joven, con un par de chavales como Mara y Langarita, aún no me sé los nombres, es mi segundo día, pero ese es mi primer cometido, ayudar", ha dicho el serbio en sus primeras declaraciones como jugador del Casademont.

En los últimos años ha tenido problemas con las lesiones que han mermado su participación en sus anteriores equipos. Jovic asegura estar plenamente recuperado y en forma después del trabajo que ha realizado en los últimos meses. "Me encuentro perfectamente físicamente, me puse a punto para las ventanas FIBA, estuve trabajando las dos semanas previas, y en verano hice todo lo necesario para estar en forma y ahora estoy aquí. Me encuentro bien, todavía adaptándome a Zaragoza, en el hotel, ayer tuve los dos primeros entrenamientos y estoy preparado", ha señalado.

Todo es nuevo para él. O casi todo. Porque ya conoce a algunos de los que ahora vuelven a ser sus compañeros de equipo. "Con Borisa jugué hace seis años en el Estrella Roja y le conozco bien, con Sant-Roos estuve la temporada pasada en el Panathinaikos. Con Dino Radoncic no he jugado pero me he enfrentado muchas veces. Es una de las razones por las que he elegido venir aquí", ha asegurado.

Del equipo solo ha podido ver su última actuación. "Vi el último partido contra el Granada y, como he dicho, es un equipo joven y necesitamos tiempo, experiencia, ahora mismo lo más importante es que nos apoyemos unos a otros cada día, en cada entrenamiento, para ser mejores", ha dicho.

Stefan Jovic llega para sumarse a Marcel Ponitka, Chris Wright y Javi García como bases del equipo aragonés. Aunque le ha costado definirse, ha acabado explicando que es "un base puro que juega para el equipo desde el pase, que intenta tener una buena conexión en la pista con todos los compañeros y hacerlos mejores".

El martes, a su llegada, tuvo su primer contacto personal con Porfirio Fisac, del que solo ha oído cosas positivas. "Hablamos ayer pero conozco cosas de él, sé que tuvo muy buenos resultados hace un par de temporadas aquí en Zaragoza, el entrenador del equipo nacional, Pesic, me dijo grandes cosas sobre él", ha explicado.