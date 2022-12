Gatling: "Quería volver al sitio donde fui feliz, hay equipo para llegar lejos"

Keisha Gatling no deja de sonreír desde que pisó de nuevo el Príncipe Felipe. La pívot norteamericana se muestra feliz en su vuelta al lugar donde dejó huella, un Casademont Zaragoza que ha crecido mucho desde que la pívot se marchó, hace dos años. “La verdad es que estoy encantada de haber vuelto y de disfrutar otra vez con los aficionados”, expone la jugadora rojilla.

Su adaptación está siendo más rápida de lo normal, como lo demuestran sus dos buenas actuaciones en los dos encuentros que ha disputado con el equipo aragonés, ambos en casa (derrota ante el Leganés en Liga y victoria en la Eurocup contra el Grengewald). “Me he encontrado un equipo muy bueno. Al entrenador (Carlos Cantero) ya lo conocía, pero no a las jugadoras. Todos me han dado una calurosa bienvenida y estoy encantada”, asegura Gatling, que se muestra convencida de haber tomado la decisión correcta. “Quería venir al lugar donde he sido feliz. Cuando surgió la posibilidad de volver no me lo pensé mucho. Contaba con varias opciones encima de la mesa, pero tenía claro que quería jugar de nuevo en Zaragoza”.

Llega a un conjunto en crecimiento. El Casademont, invicto en Europa y peleando el liderato a los equipos más poderosos de la competición, ha reunido a una plantilla de nivel que, según Gatling, le otorga licencia para soñar. “El objetivo es llegar lejos tanto en Liga como en Europa”, asevera la pívot, que fue designada MVP de la Liga Endesa hace dos temporadas tras una extraordinaria campaña en el Casademont. "Volver a ser MVP no es el objetivo, sino que el equipo gane".