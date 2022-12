El Casademont Zaragoza llega al choque ante el Girona a domicilio (12.30 horas) con la idea de vencer y convencer. El conjunto de Porfirio Fisac debe recuperar las buenas sensaciones si quiere salir de la zona baja y adquirir una regularidad que se antoja clave en una Liga tan competitiva y de tan poco margen como la ACB. “Navidades es la época de más trabajo, pero cuando más centrados tenemos que estar en nuestro club. Es un partido que se antoja realmente importante, por cómo vamos en la clasificación y porque tampoco es que estemos jugando bien. No estoy contento y quiero que de una vez por todas nos liberemos y juguemos con regularidad”, ha analizado el técnico.

Además, la llegada de Stefan Jovic a lo largo de esta semana, quien se prevé como un pilar clave del Casademont, suma ilusión a un equipo falto de experiencia. “Jovic es muy listo. Va a ser fácil, pero esta liga no perdona. Aquí cualquiera te sale un día y te hace un traje a medida. Le está costando adaptarse”, ha dicho Fisac, que ha añadido que “Stefan viene para ser titular. No voy a engañar a nadie. Es el base que llevamos buscando mucho tiempo. Ponitka me ha convencido en estos últimos partidos y quiero liberarle de esa responsabilidad de dirigir y busco que tenga responsabilidades a la hora de ser más vertical”.

Javi García y su complicado papel

Y es que esta incorporación repercute de manera directa en el base Javi García, quien afronta de ahora en adelante un papel difícil, pues según el propio Fisac, no cree que cuente con muchos minutos en la pista. “Si veo que no tengo condiciones para meterlo en pista y darle los minutos que se merece, buscaré con el club una ayuda. Quiero que Javi crezca y creo que lleva dos años sin crecer. Me he encontrado un jugador distinto y estoy buscando tener un poco de control del tiempo del partido desde el banquillo”, ha matizado.

Asimismo, Porfi es consciente de las virtudes de un Girona, que va penúltimo, pero con un quinteto habitual muy claro y marcado. “Ellos tienen un cinco titular de muy buen nivel con Quino Colom. A veces juegan con Fjellerup y también entra Patricio Garino. Sobre todo con Kameron Taylor y el dominio de Marc Gasol, con su talento y condiciones, los hacen un equipo peligroso. Tienen muchas habilidades en pívots que juegan al 4 o al 5”, ha subrayad Fisac, quien ha explicado que “estoy mucho más cerca en el aspecto anímico. Estamos trabajando bien a nivel diario, físico y de exigencia de lo que significa el entrenamiento. Tenemos que mirar en positivo y eso te lo da la confianza en ti mismo y el resultado. Crecer está muy bien, pero solo nos vale ganar”, ha recalcado Fisac.

Finalmente, el entrenador todavía no ha decidido si viajarán Aday Mara, Lucas Langarita o los dos jugadores, pues ambos tienen 17 años y siguen formándose académicamente. Por lo que viajar todos las semanas podría ser complicado para las jóvenes promesas. “Este viernes decidiré. Este tema es un consenso muy claro entre club y padres, y nosotros decidimos que es lo mejor para ellos a nivel de estudios para ellos. Intentamos que si no viaja uno, viaje el otro. Tienen muchos años para estar en la plantilla y creo que hay aspectos de la formación personal que son muy importantes. Si no viajará Maodo Nguirane”, ha finalizado.