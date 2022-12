El Casademont femenino ha demostrado ser el Casademont en su máxima expresión. El equipo de Carlos Cantero ha sabido ganar un choque ante el Gernika (59-63) en el que estuvo gran parte del tiempo por debajo, pero una buena defensa en el último cuarto y una competitividad extremadamente alta del equipo zaragozano les ha hecho volverse de Vizcaya con tres puntos bajo la manga.

El choque ha arrancado con un Casademont que en el primer cuarto se ha caracterizado por un mal ataque, pero gracias a una buena defensa el equipo ha seguido dentro del partido y ha permitido llegar al final del primer cuarto 14-12. En el segundo, el equipo ha mejorado ofensivamente y ha comenzado a producir más acciones propicias par anotar. No obstante, cuando Marina Ortiz no se encontraba en la pista, el equipo se ha encontrado con falta de ideas ante una defensa colosal local, que no ha dejado prácticamente huecos a lo largo de todo el choque. Además, el ataque del Gernika con Williams, que acabó el partido con 12 puntos, Cvitkovic (13) e Ygueravide (11). A pesar de ello, el partido se ha ido al descanso con 29-30 en el luminoso del Polideportivo Maloste.

Tras la reanudación del encuentro, el Casademont ha salido bastante desconectado. Muchas faltas en ataque, perdidas de posesión y una defensa muy blanda dejaron a cinco minutos de finalizar el tercer cuarto con el marcador a 40-34. Williams seguía teniendo facilidades para tirar y las visitantes colapsaban con la defensa zonal local. Cantero, consciente de ello, ha pedido un tiempo muerto para engrasar el equipo y lograr una mejoría total. Tras este breve parón, el equipo ha salido con otra cara con una Oma enchufada en ataque y una Geldof que anotaba y hacía jugar al resto. Un triple de la capitana Vega Gimeno ha terminado por romper un tercer cuarto en el que Casademont ha llegado a perder de 10 y que ha reducido su diferencia a 6 puntos dejando el marcador en 47-41.

En momento final ha llegado en el último cuarto. El partido estaba por decidir y ambos equipos eran conscientes de ello. El Gernika ha arrancado con las ideas más claras y ha dejado el marcador a 53-45 a los tres minutos. Al poco tiempo, Tate ha vuelto a brillar con un triple que ha dado alas a un Casademont que ha vuelto a creer en la victoria. Gatling, que ha vuelto a ser la máxima anotadora del Casademont con 12 puntos, también ha sido clave tras postear muy bien bajo el aro, anotar y sumar en los tiros libres fruto de las faltas que recibía la norteamericana y que ha dejado el marcador 55-54 cuando apenas faltaban tres minutos. El equipo zaragozano estaba metido de nuevo en el partido y tras una buena defensa, dos tiros libres fallados por las vizcaínas y dos buenas anotaciones de Mariona y Gatling, sirvieron para luchar contra viento y marea y hacer el 59-63 definitivo, que devuelve al Casademont a la senda de la victoria, tras dos choques seguidos perdidos en Liga y ante un rival directo.

Ficha del partido:

Gernika Bizkaia: Cvitkovic (13), Williams (12), Da Silva (2), Ariztimuño (3), Buch (6) -cinco inicial- Spreafico, Ygueravide (11), Meskonyte (10) y Bura (2).

Casademont Zaragoza: Tate (9), Ortiz (6), Gimeno (11), Oma (7), Geldof (6) –cinco inicial–, Grande (8), Zelnyte, González (4), Alonso y Gatling (12).

Parciales: 14-12, 15-18, 18-11, 12-22.

Árbitros: Ríos, Garvin y Cervantes.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 12 de Liga Femenina Endesa.