Un cuento con final feliz

Ganar en la Liga Femenina Endesa puede ser una odisea. Todavía más si juegas en casa del Barça, que hasta este jueves no había perdido ningún choque en el Palau Juan Carlos Navarro. El Casademont realizó un gran encuentro en el que fue de más a menos, con unos brillantes primer y segundo cuarto que le dio la renta necesaria para ganar el partido y estar más cerca de clasificarse como cabeza de serie para la Copa de la Reina, que le permitiría un sorteo más favorable en la cita del Príncipe Felipe del 30 de marzo al 2 de abril.

El primer cuarto arrancó con un Barça y un Casademont que querían anotar por todos los medios y que convirtieron los primeros minutos en un correcalles de canasta a canasta. En estos primeros compases brilló Mariona Ortiz, que comenzó anotando los 7 puntos que sumaba el Casademont al comienzo. Oma también se sumó a la fiesta y gracias a sus internadas y su buena muñeca fue la máxima anotadora del choque con 18 puntos. Asimismo, Gatling bajo el aro fue una amenaza permanente que dejó el luminoso en 11-19 de un primer cuarto en el que volvió recuperada la alero alemana Fiebich.

En el segundo, el tiempo arrancó con una mala noticia para las rojillas, Mariona Ortiz, que estaba siendo una de las figuras de la tarde, se marchó lesionada por un esguince en su tobillo izquierdo. Tras su pérdida, el resto de jugadoras del Casademont tuvieron que dar un paso al frente con una Vega Gimeno que hizo un partidazo y que anotó hasta 10 puntos. Sin embargo, el Barça demostró por qué es uno de los equipos más complicados de la Liga en casa con una Ainhoa López muy activa y con una Hamblin que se vio fuera de su zona de confort, precipitándose en ataque, pero con peligro por el interior, que dejaron el marcador en 24-37.

Tras el descanso, el Barça cambió totalmente su dinámica, consciente de que no quería dejar escapar el triunfo. El Casademont arrancó anotando con Vega, Oma y Gatling, que estaban disfrutando en pista. No obstante, los últimos cinco minutos del tercer cuarto fueron un asedio catalán con Canella acertada, aunque el conjunto catalán no lo estuviera en el triple, que buscó constantemente y que dejó el resultado en 41-51, cada vez más cerca de darle la vuelta al choque.

En el último cuarto, el Barça se soltó la melena y arrancó con una Mircheva que anotó dos triples seguidos en segundos y que dejó el resultado en 47-54. El temor se palpó en un Casademont que en ataque estuvo nulo a excepción de un posteo de Gatling y un triple de Oma, que dejó el resultado 52-59 a cuatro minutos. Pero la segunda mejor defensa de la Liga, la del Casademont, impidió al Barça la remontada. Las visitantes vivieron un cuento con final feliz y que acabó 54-64.

Ficha del partido:

Barça CBS: Anderson (2), Canella (14), Rakovic (3), Anna Cruz (13), Hamblin (5) -quintento inicial-. También jugaron Rueda, Guerrero (2), Llobet (3), López (6), Mircheva (6).

Casademont: Ortiz (7), Grande (3), Gimeno (10), Oma (18), Geldof (6) -quinteto inicial- . También jugaron Tate, González (3), Fiebich (4), Alonso (2), Gatling (11).

Parciales por cuartos: 11-19, 13-18, 17-14, 13-13.

Árbitros: Sánchez, Mas Cagide y Rijo Muñoz. Sin eliminadas.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 13 de Liga Femenina Endesa.