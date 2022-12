El técnico del Casademont Zaragoza, Carlos Cantero, ha analizado el choque de este martes a las 19.00 horas ante el Movistar Estudiantes en el Príncipe Felipe. El entrenador rojillo ha advertido que no se fía para nada de sus rivales y ha destacado que este choque le preocupa, pero todavía lo hace más el llegar en buena forma al resto de partidos. "Estudiantes es un equipo que siempre nos pone dificultades. Llegamos con ese chute de felicidad del día del Barça. Es un partido trascendental para ser cabeza de serie, pero me interesa más la panificación y los partidos que tenemos en Bembibre y luego la Eurocup", ha matizado Cantero.

Igualmente, el Casademont llega a este choque sin Mariona Ortiz, que cayó lesionada ante el Barça en el primer cuarto, y con una Fiebich que se retiró lesionada. "Están en proceso, vamos día a día. Todavía no he hablado con los fisios, pero para el día del partido tendremos que gestionar estas situaciones con Mariona y con Leo, pero no es nada grave. Lo que quiero es que este choque no les afecte negativamente para los próximos partidos".

El técnico ha subrayado que se encuentra muy contento del papel defensivo desarrollado ante el Barça. "Me gustó lo que vi a nivel defensivo. Estamos consiguiendo sacar esos partidos, muchos fuera de casa en los que no se descansa igual, pero volvemos a tener esa identidad. Sabemos el rumbo a tomar y ya valoraré el tema de las tocadas. Estamos en una situación cómoda con la ambición de jugar por estos objetivos", ha señalado.

Cantero conoce al Estudiantes y destaca que "tienen jugadores muy dinámicas como Eraunzetamurgil o Mollenhauer y acaban de recuperar a su base, Gretter, aunque Laura Méndez ha jugado genial. Cuando recuperas a una jugadora así, todas juegan mejor", ha dicho el míster del Casademont, que ha añadido que "el Estudiantes es muy competitivo capaces de jugar con quintetos muy grandes y todas muy bien dirigidas por Gretter", ha acabado el entrenador madrileño.