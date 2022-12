El Casademont, de diez

Cuando un equipo logra ser ni más ni menos que eso, un equipo, todo parece más fácil. Que hay que ganar donde nadie gana, pues se hace. Que hay que lograr la mejor clasificación en tu debut europeo, pues se hace. Que hay que ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa, pues se hace. Y todo como si tal cosa, como si fuera fácil. Así es este Casademont Zaragoza al que ya quedan pocos adjetivos y palabras nuevas que atribuir, que a falta de una jornada para el final de la primera vuelta se ha asegurado acabar entre los cuatro primeros porque tras ganar al Estudiantes (68-61) aventaja en dos victorias al Barça pero tiene 108 puntos de ventaja en el average general.

Fue otro partido complicado pero nada es tan difícil, mucho menos imposible, para este Casademont que se sobrepone a todo. Ayer quien faltó fue el técnico, Carlos Cantero, aquejado de un proceso vírico, pero ahí estaban las jugadoras para ser de nuevo un equipo y seguir marcando hitos. El Estudiantes mostró sus intenciones presionando desde el primer segundo de partido pero el Casademont encontró la manera de sortear su defensa por medio de los tiros de media distancia de Geldof, que anotó seis de los primeros ocho puntos del Casademont.

Uniendo a eso el rebote defensivo y las pérdidas que empezaba a provocar la defensa aragonesa, las locales tomaron una renta interesante que obligó al Estudiantes a pedir tiempo muerto a mitad del primer cuarto (10-4). Regresó el conjunto madrileño al partido empatando el marcador hasta que el Casademont volvió a encontrar la forma de llegar al aro rival, esta vez con Lara González rompiendo la zona y anotando seis puntos seguidos que permitieron a las zaragozanas acabar bien el primer cuarto (18-14).

Hasta el final

Volvió a empatar el duelo un tozudo Estudiantes que encontró justo lo que le faltó al Casademont: el acierto desde el triple. No es que fuera un festival anotador, pero un par de aciertos por ahí le dieron la posibilidad de mantener el equilibrio en el partido, mientras el conjunto local no encontró la manera de abrir la lata desde la larga distancia. Once veces lo intentó en la primera parte y no acertó ninguna. Eso fue haciendo mella en el ánimo de un equipo al que no le bastaba con encontrar a Geldof o Gatling por dentro (30-39 al descanso).

Dos minutos y medio le costó al Casademont igualar de nuevo el marcador (39-39) y ponerse otra vez por delante (44-40) con un parcial en el que, al fin, encontró el acierto desde la línea de tres en las manos de Mariona Ortiz. A partir de ahí el tercer parcial fue un toma y daca que iba poniendo a uno y otro equipo por delante en el marcador en cuestión de segundos. Los tiros libres permitieron al Casademont encarar el último tramo con una mínima ventaja (52-49) aunque todavía con mucho trabajo por delante ante un rival que necesitaba la victoria para soñar con la Copa.

El Casademont quiso acelerar al inicio del último cuarto para que el asunto no se alargara demasiado y en menos de diez minutos ya tenía una renta de diez puntos en el marcador (59-49). El Estudiantes lo siguió intentando hasta el final, pero en esta segunda parte fue el cuadro madrileño el que se quedó sin acierto de tres, y así es mucho más difícil remontar. Porque el Casademont tiene recursos de sobra tanto colectivos como individuales y cuando no es una buena defensa es una genialidad de Mariona, o una ventaja de Gatling, o un rebote de Oma para cerrar el partido. Así que por mucho que lo intentó el Estudiantes, que lo intentó, la victoria no se movió de Zaragoza.