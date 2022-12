El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfi Fisac, afirmó que su equipo tuvo "grandes opciones" de ganar este miércoles en el Palau Blaugrana, pero achacó la derrota final a sus malos porcentajes en los tiros libres y de tres puntos (68-63).

"Ha sido un partido en el que hemos tenido grandes opciones de poder sacarlo adelante, pero nuestros (bajos) porcentaje de tiros libres en los momentos importantes y de triples en la segunda parte han hecho que ellos, sin un partido excelente, pudieran ganar", resumió el técnico del conjunto maño en la sala de prensa.

Sin embargo, Fisac subrayó que el "dominio" del equipo aragonés en "el tempo y el control del rebote", y también clasificó como "muy bueno" el trabajo defensivo "sobre todo en la zona interior". "En el tercer cuarto el partido estaba a muy pocos puntos y anotar 10 ha estado mal por la cantidad de fallos en tiros liberados que nos hubieran dado plus de confianza en el siguiente esfuerzo", añadió el entrenador del Casademont Zaragoza.

Preguntado por si la puesta en escena del grupo puede subirle la moral, Fisac fue claro: "Estamos en una situación en la que solo vale ganar, una situación difícil, peleando por no descender. Muchos jugadores no conocen la liga y hay que adaptarse. Me voy dolido como cualquier partido que pierdo".

Por último, el preparador del Casademont Zaragoza valoró el rendimiento de Aday Mara: "Es un chico en crecimiento. Un día jugará más y otro menos, pero cada día va creciendo por su propio talento. Le queda mucho recorrido. Hay que tener paciencia, prudencia y no tener prisa con él".