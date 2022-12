Carlos Cantero, técnico del Casademont Zaragoza, ha analizado este jueves la situación de la plantilla tras la salida de la pívot lituana Laura Zelnyte y ha destacado que no tiene pensado sustituir a la exjugadora rojilla, que se marchó debido a la falta de minutos con los que no contó en la entidad rojilla. “No se está pensando en sustituir a Zelnyte. El club me transmite que siempre está pendiente del mercado como sucedió con Gatling, pero no tengo noticias de que se vaya a sustituir a esta jugadora. Al final era una decisión lógica”, dijo Cantero en rueda de prensa.

Asimismo, el técnico ha constatado que el rendimiento de la jugadora fue notable y ha dejado claro que la propia Zelnyte era consciente de su rol. “Estoy muy contento con lo que ha hecho Laura estos meses. Desde un primer momento cuando la fichamos le dije que su rol sería el de quinto poste y que con dos competiciones teníamos que ir hacia once fichas, de ahí que su contrato tuviera esa cláusula de corte a finales de diciembre. Era una jugadora de apoyo y refuerzo y nos ha dado mucho estos meses, pero al final tuvimos una situación en la que tuvimos que fichar”, ha matizado el técnico que ha añadido que “ le dije que si ella encuentra una situación en la que tenga más minutos y esté más contenta pues que no le íbamos a impedir salir y así ha sido. Al final hemos acabado todos contentos”. Laura Zelnyte deja el Casademont Por otro lado, el técnico también ha analizado a su rival de este viernes, el Embutidos Pajariel Bembibre, en León, a las 19.00 horas. El conjunto local se juega la clasificación para la Copa de la Reina, acumulando 6 victorias y 8 derrotas, por lo que la intensidad será innegociable. “Llegamos ya con el objetivo de ser cabeza de serie en la Copa de la Reina, aunque tenemos un poco la cabeza puesta en el playoff de Eurocup. Espero que lo que hagamos este jueves nos sirva para ese partido, pero vamos con todo el respeto a Bembibre. Vamos allí a dar la cara y lograr la victoria. Ellas se juegan la clasificación para la Copa, que es algo que nosotros ya vivimos el año pasado, y ya sabemos qué mentalidad van a tener porque para ellas es un partido importante tras varios años sin poder pelear por este objetivo”, ha finalizado Cantero.