Uno de los primeros momentos importantes de la temporada está ya a la vuelta de la esquina para el Casademont. Mañana miércoles, desde las 15.00, juega la ida de la primera ronda eliminatoria de la Eurocup en la pista del Nesibe Aydin turco. Antes de emprender viaje hacia Turquía, Carlos Cantero se mostró ilusionado. «Llegamos bien, sabiendo que son los primeros partidos en los que nos jugamos algo importante y queremos seguir haciendo historia», explicó el entrenador.

El Casademont llega en un gran momento: tercer clasificado de la Liga Femenina, clasificado como cabeza de serie para la Copa de la Reina de Zaragoza y acreditando un juego sólido. «Ya llevo varias previas diciendo que teníamos este partido como prioridad, sin desmerecer los demás en los que hemos competido, pero sí que teníamos el foco de la planificación en este partido para llegar en las mejores condiciones», dijo.

A continuación analizó a su rival del miércoles. «El Nesibe es un equipo con un tridente muy bueno con Merritt Hempe, Thomas y Akalan y eso les da equilibrio. Quizá tengan poca rotación, pero hay seis o siete jugadoras de nivel. Eso les permite ser versátiles y puede ser un equipo peligroso si entran en buenas dinámicas», narró. Para Cantero, la clave del encuentro será «imponer una vez más nuestro ritmo y nuestra intensidad. Tenemos que ser fieles al juego que estamos desarrollando y no volvernos locas y cambiar lo que estamos haciendo. Llevamos tres o cuatro partidos mostrando muy buenos momentos de baloncesto pero no son los 40 minutos. Una buena segunda parte, un buen cuarto... Pero no son los 40 minutos. Desde que vinieron las nuevas jugadoras no hemos tenido mucho tiempo de entrenar y estamos en ese proceso de adaptación. Seguimos en esa lucha. Por ahí pasa nuestra mejoría», detalló.

El entrenador podrá contar con todas sus jugadoras («están todas perfectas», dijo) y destacó la importancia de la concentración para una eliminatoria de playoff como esta. «La que está al 40%, su cabeza está al 200%. Las finales queremos jugarlas y ganarlas».

La vuelta será la próxima semana en Zaragoza, el día 11, momento en el que se decidirá la eliminatoria. «Si a alguna no le sale un buen partido, que le sirva de experiencia para hacer un buen encuentro en la vuelta y que lo haga el doble de bien. Esto además nos va a servir luego para la Copa, donde jugaremos a partido único. El equipo va ganando confianza y las jugadoras con más experiencia como Vega, Gatling o Mariona están apoyando a las compañeras con menos experiencia», acabó.