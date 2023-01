Primer asalto del 'playoff' de la Eurocup para el Casademont

El Casademont Zaragoza afronta el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Eurocup femenina contra el Nesibe Aydin en terreno turco este miércoles (15.00 horas, Aragón TV) con el objetivo de lograr una victoria que le permita seguir invicto en competición continental y que le ponga en ventaja en la eliminatoria. El equipo aragonés terminó la fase de grupos con un pleno de victorias, seis, y acabó como segundo mejor equipo en total de todos los que disputan la Eurocup por lo que le tocó enfrentarse al segundo peor de la competición, un conjunto otomano que sumó dos victorias y cuatro derrotas en el grupo E en el que acabó como tercero, por lo que las zaragozanas parten como favoritas.

Confirmar esa condición es lo que intentará hacer esta tarde en el partido de ida ante un equipo corto en rotación y que depende mucho de su quinteto titular como demuestra el que las suplentes, en la competición europea, solo anotan 10,2 puntos de media (de los 65,6 que marca el equipo), por los 23 que ha logrado el banquillo del conjunto aragonés.

Las rotaciones

El Casademont Zaragoza, además de seguir defendiendo como lleva haciéndolo en la presente temporada, debe intentar poner un ritmo alto al partido precisamente porque su ventaja está en tener una rotación más larga que su rival. Las principales referencias ofensivas del equipo de Ankara son la estadounidense Merritt Hempe, exjugadora del Casademont Zaragoza, con 15,5 puntos de media, 9,5 rebotes y 18 de valoración; su compatriota Jessica Thomas, con 13,3 puntos, 3,3 rebotes, 6,8 asistencias y 12,3 de valoración y la turca Feride Akalan con 12 puntos, 3,7 rebotes y 9 de valoración.

Cantero: «Llegamos bien, sabiendo que son los primeros partidos en los que nos jugamos algo importante y queremos seguir haciendo historia»

En el equipo turco milita Umo Diallo, que jugó en la temporada 2019-2020 en el Stadium Casablanca de Zaragoza. En la Liga de su país, el Nesibe Aydin es cuarto con nueve victorias y cuatro derrotas y viene de perder en la última jornada contra el tercer clasificado, el Galatasaray por 76-57.

«Llegamos bien, sabiendo que son los primeros partidos en los que nos jugamos algo importante y queremos seguir haciendo historia», explicó Carlos Cantero, técnico del conjunto aragonés. «Tenemos que ser fieles al juego que estamos desarrollando, no volvernos locas y no cambiar lo que estamos haciendo. Llevamos tres o cuatro partidos mostrando muy buenos momentos de baloncesto pero no son los 40 minutos. Una buena segunda parte, un buen cuarto... Pero no son los 40 minutos. Desde que vinieron las nuevas jugadoras no hemos tenido mucho tiempo de entrenar y estamos en ese proceso de adaptación. Seguimos en esa lucha», detalló.