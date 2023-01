Los cambios no mejoran al Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza comenzó tan mal la temporada que en cuatro jornadas se vio abocado a la peor crisis de su historia, la salida simultánea del entrenador y el director deportivo. Llegó Porfirio Fisac y, después, dos fichajes, ambos bases, Chris Wright y Stefan Jovic, el equipo pareció despegar pero ha vuelto a caerse estrepitosamente. Lo peor es que esos cambios no han mejorado al equipo, que parece peor, al menos más corto, que al principio ni han resuelto los graves problemas estructurales de la plantilla.

Sin director deportivo, situación que solo tiene un precedente en la historia del club en el verano de 2016, desde la llegada de Porfirio Fisac el Casademont ha cortado el contrato de Rihards Lomazs, que no había aportado nada, ha cambiado a Ferrari por Wright y ha incorporado a Jovic. Ahora la plantilla cuenta con cuatro bases, un escolta y dos aleros. Además, la lesión de Radoncic ha dejado aún más cojo el ya de por sí débil juego interior del equipo, especialmente en la posición de cuatro en la que Simanic no arranca.

Con Wright el equipo solo ha ganado un partido de los seis en que ha participado y Jovic todavía no conoce la victoria en Zaragoza, aunque solo ha podido jugar dos partidos antes de lesionarse. Así, los cambios no han surtido el efecto deseado. Frente al Breogán fueron siete los jugadores que llevaron el peso del equipo, con otros tres teniendo un papel menor y dos viéndolo todo desde el banquillo. Wright fue de lo peor del equipo, sobre todo por sus siete pérdidas, cinco de ellas en el último cuarto y la prórroga. De Jovic habrá que esperar a que esté físicamente bien para aportar algo. El tema de los bases en el Casademont Zaragoza en los últimos tres años es un fenómeno digno de estudio.

Una de las consecuencias de estos cambios ha sido la alteración de roles en el equipo, que ahora mismo parecen indefinidos o en continua evolución. Los fichajes obligaron a modificar el uso de los jugadores exteriores, con Javi García como gran damnificado al quedarse de nuevo sin minutos, y con Ponitka ejerciendo de escolta, posición en la que no rinde porque no tiene amenaza exterior. La lesión de Radoncic lo ha hecho con los interiores. Mekowulu es el nuevo cuatro titular -lo fue incluso tras el mejor partido de Simanic- y hasta Yusta pasa por ahí en algunos momentos. Un contexto que no ayuda a ver ninguna evolución en el conjunto zaragozano.

Así que pasan las jornadas y el equipo aragonés no mejora, lleva solo tres victorias en catorce jornadas, el peor balance de su historia a estas alturas, y está enfrascado en la pelea por la salvación con el Betis, el Granada, el Girona, el Fuenlabrada y el Manresa, a quien visita este domingo. El Casademont necesita cambios de verdad, fichajes que mejoren realmente al equipo. Por pedir, le vendría bien un poco de todo, pero quizá lo más perentorio sea encontrar un cuatro que equilibre el juego. Las alarmas suenan desde hace tiempo y el club tiene que hacer un nuevo esfuerzo por enderezar el rumbo de un equipo que sigue jugando con fuego.